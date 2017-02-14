Как номер квартиры влияет на жизнь человека

Индийский астролог и нумеролог Виджай рассказал "Комсомольской правде", что номер квартиры или дома оказывает влияние на живущих в нем людей.



Чтобы "высчитать судьбу" вашего жилища по номеру необходимо привести его к простому числу. "Например, если номер вашей квартиры 72, то нужно сложить 7+2, получится 9. Значит, далее вам надо заглянуть в описание цифры 9. А если номер вашей квартиры 119, то надо сложить 1+1+9 = 11 = 1+1 = 2. То есть, вам необходимо смотреть описание влияния на жилье цифры 2", - говорится в статье.



1. Ваше жилье находится под влиянием Солнца



Квартиры, управляемые цифрой 1, подходят для людей, которые хотят риска. Как правило, их жильцы независимы, амбициозны, успешны в карьере. Между тем, они редко используют чужой опыт и предпочитают "набивать собственные шишки". Такое число квартиры способствует успеху на работе. Поэтому оно идеально подходит для тех, кто хочет продвижения по службе. Противопоказаний для жизни в таком жилье нет.



2. Ваше жилье находится под влиянием Луны



Такой дом хорош для любви. В нем царит взаимопонимание. Ведь Луна отвечает за человеческие взаимоотношения. В квартире, номер которой 2, даже конфликтные люди могут максимально быстро найти мирное решение проблем. А еще Луна дает интуицию. Поэтому такое жилище благоприятно для эзотериков, спортсменов и ученых. Идеально оно подходит и тем, кто родился 20-го числа любого месяца. Однако квартир с числом 2 следует избегать чрезмерно эмоциональным людям. Луна, управляющая этим жильем, даст им еще большую чувствительность, что может привести к эмоциональной нестабильности. Также в таких квартирах не рекомендуется жить одиноким мужчинам - Луна заставит их усомниться в себе, сделает робкими, неуверенными в силах.



3. Ваше жилье находится под влиянием Юпитера



Юпитер - это планета учителей. Поэтому в таких квартирах человек обычно чувствует ментальное спокойствие. В жилье, которым управляет цифра 3, обычно все упорядоченно и гармонично. А ее жильцов отличают точные и образные формулировки в речи. Хорошей энергии в таком доме хоть отбавляй. Он идеален для преподавателей и студентов. А не подходит и даже может быть опасен тем, кто любит сорить деньгами.



4. Ваше жилье находится под влиянием Раху



Если у вас есть какая-то проблема, которая кажется неразрешимой, сходите в гости в дом, управляемый цифрой 4. Там вам придет в голову практичный ответ на любой вопрос. Дело в том, что мифологическая планета Раху дает жилью упорядоченность, стабильность и защиту. А его жильцов и гостей заряжает активностью, усердием, практичностью. Такая квартира идеально подходит для людей, у которых есть неэгоистичные цели - такие, которые приведут к благу целой группы лиц. Раху им поможет. Хорошо в такое жилье поселиться неуверенным в себе и потерянным в жизни людям. Там они найдут для себя новые цели. Однако не подходит такая квартира трудоголикам - активность, которую в них вселит Раху, может привести к тому, что человек просто "сгорит на работе".



5. Ваше жилье находится под влиянием Меркурия



В квартире, управляемой цифрой 5, все крутится колесом! Тут постоянный круговорот гостей - вечеринки, посиделки… Людям, живущим в таких квартирах, сопутствует успех через общение - у них высоченная коммуникабельность. Жильцы таких домов всегда в центре внимания, они отличные ораторы. Квартиры числа 5 идеально подходят для артистов, журналистов, ораторов, писателей. Но в них будет некомфортно детям, склонным к уединению, спокойствию.



6. Ваше жилье находится под влиянием Венеры



Это дом гармонии, любви и равновесия. Обычно в нем много зелени, он обставлен со вкусом. В таком жилье даже при большом желании сложно поссориться, тут очень развито чувство совести у жильцов. А еще Венера их заряжает идеей, что хорошо - это когда всем хорошо. Такая квартира идеально подходит для семьи с детьми, для тех, кто хочет развить в себе общительность, а также для ораторов и менеджеров - им она поможет чувствовать собеседников. Не подойдет она лишь тем, кто не хочет дружбы и любви. Такие люди тоже бывают…



7. Ваше жилье находится под влиянием Кету



Кету - это удивительная мифологическая планета. И жизнь в домах, управляемых семеркой, обычно тоже удивительная. Вот всех соседей затопит, а квартиру с числом 7 - нет. Беды обходят такой дом стороной каким-то волшебным образом. Такой дом - это храм уединения и созерцания. В нем часто думают о жизни, о своем пути в ней. Поэтому в подобном жилье очень комфортно одиноким людям и тем, кто занимается эзотерикой. Но оно не подходит тем, кто нацелен на материальный успех. Финансовое благополучие к жильцам такого дома приходит обычно только в том случае, если его цель - служение другим. Вот, например, как в истории Стива Джобса. У него именно Кету в судьбе.



8. Ваше жилье находится под влиянием Сатурна



В таком доме обычно изобилие - и любовь, и друзья, и денежный достаток. Сатурн дарит жильцам целостность и успех в разных областях. Дает силу, трудолюбие, практичность. В нем даже люди с плохим здоровьем чувствуют себя в рабочем тонусе. Это очень хорошая квартира. Но она не подходит тем, кому нужен резкий скачок в карьере, завистливым людям и тем, кто не умеет распоряжаться деньгами.



9. Ваше жилье находится под влиянием Марса



Девятка - это завершение цикла. Поэтому люди, которые живут в домах, управляемых этой цифрой, чаще всего пожинают плоды своих прошлых усилий. Между тем у жильцов девятка усиливает чувство сострадания и дает желание покровительствовать. В таком жилье обычно есть домашние животные. Его постояльцы с удовольствием участвуют в различных благотворительных проектах - у них велико желание отдавать. Это дом глубины и мудрости. Он идеально подойдет для руководителей, которые хотят заботиться о своих подчиненных. Но такое жилье противопоказано альтруистам - могут без штанов остаться.



Астролог отмечает, что выше приведена общая характеристика чисел и их влияния на жилье. Поэтому не стоит забывать, что и люди сами влияют на квартиру.



"В частности, важна комбинация цифр в каждой конкретной дате рождения жильцов и то, как она соотносится с числом дома. Кроме того, стоит понимать: даже самую неблагоприятную комбинацию цифр может сделать удачной человек с чистыми привычками и образом мыслей. И наоборот - цифры бессильны, если человек нечист в помыслах и поступках. Также следует обратить внимание, что более точную характеристику всегда дает полное число. Например, в квартире 29 или 11 важна не только сама двойка, которая получается в результате сложения. Составные части тоже имеют значение. В общем, есть много нюансов, которые могут дать дополнительную полезную информацию для жильцов. Но их могут объяснить индивидуально только профессиональные астрологи и нумерологи", - комментирует собеседник издания.