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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Нужно ли в Казахстане отмечать день Святого Валентина

Просмотров:200 Опубликовано: Сегодня, 08:23
Нужно ли в Казахстане отмечать день Святого Валентина
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО С САЙТА JOINFO.UA
Казахстанцы призывают не праздновать день Святого Валентина, называя его «праздником прелюбодеев» - «Зинақор мейрамы». Картинки и посты с такими призывами появились у казахстанских пользователей в социальных сетях.

Комментарии и посты удивляют своим единомыслием: «Я за то, чтобы на правительственном уровне запретили праздники Хэллоуин и День Святого Валентина!», «Да кому нужен ваш этот непонятный день, это западная культура, которая проникла к нам непонятно как, или понятно...», «Самое смешное что 14 февраля в житие христианских святых нет в этот день упоминания про святых под именем Валентин. Умора блин, какие они святые? это сделано для растления наших детей», - пишут казахстанцы.

Кроме того, пользователи сетей напирают на то, что мусульманам, по их мнению, не пристало праздновать 14 февраля. «День валентина запрещена для православных, а для мусульман тем более запретна. Но невежественные мусульмане его празднуют. Позор, позор, позор», - пишет пользователь Facebook (орфография и стиль сохранены – прим.ред.).

Также казахстанцы упирают на то, что праздник влюбленных празднуется в нашей стране 15 апреля и называется он - день Баян Сулу и Козы Корпеш.

«У нас есть свой праздник Баян Сулу и Козы Корпеша, вот его и надо праздновать нашей казахстанской молодёжи, а не этот не понятный праздник, кого-то западного святого!»

Нужно отметить, что бывший министр культуры и информации Республики Казахстан Дархан Мынбай призвал отмечать день Козы Корпеш и Баян Сулу, который, по его словам, празднуется в южных регионах еще с 1999 года, но при этом забыть о празднике Святого Валентина.

В некоторых сообществах соцсетей также созданы голосования на тему будут ли отмечать праздник казахстанцы, в которых лидируют – 87,5% - голоса за пункт «Не буду праздновать, так как я мусульманин. Только 6,3 % отдают свой голос за положительный ответ.

Нужно ли в Казахстане отмечать день Святого Валентина


В интернете также появился мем – фотография лидера Союза мусульман Казхстана Мурата Телибекова, «говорящего»: «День святого Валентина – это Шайтан-байрам!».

Нужно отметить, что на сайте Центральной мечети Алматы указывается, что День Святого Валентина является языческим праздником, уходящим корнями в антиисламские идеи и верования.

«День св. Валентина зародился как языческий ритуал, празднуемый римлянами с IV века до н.э. в честь бога Луперкуса. Главным действием данного ритуала была лотерея, распределявшая девушек парням «для развлечения и утех» - вплоть до лотереи в следующем году», - приводится версия на сайте.

Конечно, далеко не все казахстанцы ратуют за забвение дня влюбленных. Именно так относятся к нему многие, как правило, говоря, что те, кто против праздника, могут его просто не отмечать. И, разумеется, сторонники Дня Святого Валентина готовят подарок для своих половинок.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 21 )

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Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 11:14
Светлый праздник.

«Да любите друг друга!»- Иисус завещал.
Мы ж всё судим, ругаемся, злимся.
«Да любите друг друга!» - Иисус повторял.
Что ж, друзья, мы к тому не стремимся?
Мы всё щепки из глаз у других достаём,
А в своём мы бревна не видим!
Мы печёмся, заботимся всё о земном,
А земное идёт в погибель! bravo podmig
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 10:59
Комментарий удален за нарушение правил
 
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  • Victoria
 Cyclop (Посетители) Сегодня, 10:57
Млять, все такие правильные, все такие религиозные! Только вот вся эта "правильность" почему-то проявляется именно таким образом -запретить и затравить.
Но что запрещают? Праздник "Всех влюбленных"? Это тот день, когда влюбленные всех возрастов дарят своим половинкам символическую частичку своего сердца - валентинку, признаваясь в любви. И не чего более. Никто не устраивает никаких вакханалий, не приносит в жертву животных, не ставит свечек во славу св. Валентина. Просто признания в любви и символические валентинки. Где здесь шайтан??
Ну а если серьезнее, то у нас по Конституции светское государство, а не религиозное. И многонациональное к тому же, и многоконфессиональное. И запрещать никто ни кому ни чего в этом плане не может.
Так что любите своих любимых и дарите им свою любовь и в этот день и во все другие, не смотря ни на что и тем более ни на кого.

Красив. Умен. Слегка сутул. Набит мировоззрением. В себя вчера я заглянул, и вышел с омерзением...
 
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  • Pandora
 Цвятошик (Посетители) Сегодня, 10:50
Не обязательно день Валентина предлагаю День влюбленных сердечек love heart heartheart Представляю на море где установленно я люблю ♡ Актау будут фоткать только на фоне сердечко lol На Руси День Петра и Февронии день семьи,любви и верности 25 июня (8 ииюля)
 
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Pandora (Посетители) Сегодня, 10:49
DANTE,
да какая разница американцы, мексиканцы, суть от этого не меняется, праздник не наш.
мало праздников, давайте свой придумаем!
 
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  • leo529
 DANTE (Посетители) Сегодня, 10:46
Pandora,
и я не говорю что б Американцы праздновали Наурыз, я говорю о том что зачем нам их праздники, они же наши не празднуют.

Почему вы все время про американцев упоминаете?! С чего вы взяли что это вообще американский праздник?! Когда жил и здравствовал святой Валентин, Американского государство и в помине не было.
у нас что своих мало?

Вообще то мало... unsmile
 
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Pandora (Посетители) Сегодня, 10:38
DANTE, о том и речь, почему тогда мы празднуем день святого Валентина?

любите друг друга каждый день heart , не по праздникам..

Пиночет,
уделяйте внимание своей половинке каждый день, для этого не нужно перенимать чужие праздники.
..и я не говорю что б Американцы праздновали Наурыз, я говорю о том что зачем нам их праздники, они же наши не празднуют. у нас что своих мало?

aktau666,
статья вообще то как раз о мнение Казахстанцев, вот мы и высказываем свое мнение..
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:21
Егер, билік басындағылар және қоғам қайраткерлері Баян-Сұлу және Қозы-Көрпеш мерекесін қоғамға енгізгісі келсе, дұрыстап тұрып ЖАРНАМА жүргізу қажет. Жылына бір рет, 15-ші сәуір күні бірең-сараң (көбінесе, оқу орындарының шәкірттері) адамның жиналып, теледидардан көрінгендері жеткіліксіз look
Сондықтан, сәуір айының басынан бастап жарнамалап, қызық дүниелерді ұйымдастырып, қазақ жұртына танымал жас әншілерді (Жеменей, Қайрат, Төреәлі, Ернар) пайдаланып көрсету керек. Мәселен; егер, Қайраттың осы мерекені тойлап жүргенін қоғам көрсе, алып кетеді.
Осы мерекенің аясында қаншама кәсіп өркендейді, гүл дүкендері және мейрамханалар, дәмханалар, қаншама тәттілер сатылады.
Өз басым, махаббат күнін 15-ші сәуірде атаймын... hug
 
-3
  • Orange
  • Куаныш Атшыбай
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  • leo529
 aktau666 (Посетители) Сегодня, 10:16
Не хотите праздновать - не празднуйте!!! Проходите просто мимо!!!
Кому ваше мнение интересно!!!! никому!!!!
мусульманка я, но праздник мне этот нравится!!! Поздравляю всех влюбленных, ничего злого в этом празднике нет!!! Тогда давайте также не будем 8 марта и новый год праздновать!!! это ведь не мусульманский праздник, но мы то его почему то празднуем. Не надо лже-патриотизмом занимается!!!!
 
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  • sergeiK71
  • Пиночет
  • leo529
 НЕТ (Посетители) Сегодня, 10:08
День Святого Валентина - можно и не праздновать!
Но ДЕНЬ ВЛЮБЛЕННЫХ! Можно! heart и Нужно!
Лишний раз скажите своим любимым о том, как вы их любите и дорожите ими! Пусть мир станет добрее от наших признаний в любви. Любите, друзья друг друга и берегите свою любовь.
 
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