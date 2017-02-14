Нужно ли в Казахстане отмечать день Святого Валентина

Казахстанцы призывают не праздновать день Святого Валентина, называя его «праздником прелюбодеев» - «Зинақор мейрамы». Картинки и посты с такими призывами появились у казахстанских пользователей в социальных сетях.Комментарии и посты удивляют своим единомыслием: «Я за то, чтобы на правительственном уровне запретили праздники Хэллоуин и День Святого Валентина!», «Да кому нужен ваш этот непонятный день, это западная культура, которая проникла к нам непонятно как, или понятно...», «Самое смешное что 14 февраля в житие христианских святых нет в этот день упоминания про святых под именем Валентин. Умора блин, какие они святые? это сделано для растления наших детей», - пишут казахстанцы.Кроме того, пользователи сетей напирают на то, что мусульманам, по их мнению, не пристало праздновать 14 февраля. «День валентина запрещена для православных, а для мусульман тем более запретна. Но невежественные мусульмане его празднуют. Позор, позор, позор», - пишет пользователь Facebook (орфография и стиль сохранены – прим.ред.).Также казахстанцы упирают на то, что праздник влюбленных празднуется в нашей стране 15 апреля и называется он - день Баян Сулу и Козы Корпеш.«У нас есть свой праздник Баян Сулу и Козы Корпеша, вот его и надо праздновать нашей казахстанской молодёжи, а не этот не понятный праздник, кого-то западного святого!»Нужно отметить, что бывший министр культуры и информации Республики Казахстан Дархан Мынбай призвал отмечать день Козы Корпеш и Баян Сулу, который, по его словам, празднуется в южных регионах еще с 1999 года, но при этом забыть о празднике Святого Валентина.В некоторых сообществах соцсетей также созданы голосования на тему будут ли отмечать праздник казахстанцы, в которых лидируют – 87,5% - голоса за пункт «Не буду праздновать, так как я мусульманин. Только 6,3 % отдают свой голос за положительный ответ.В интернете также появился мем – фотография лидера Союза мусульман Казхстана Мурата Телибекова, «говорящего»: «День святого Валентина – это Шайтан-байрам!».Нужно отметить, что на сайте Центральной мечети Алматы указывается, что День Святого Валентина является языческим праздником, уходящим корнями в антиисламские идеи и верования.«День св. Валентина зародился как языческий ритуал, празднуемый римлянами с IV века до н.э. в честь бога Луперкуса. Главным действием данного ритуала была лотерея, распределявшая девушек парням «для развлечения и утех» - вплоть до лотереи в следующем году», - приводится версия на сайте.Конечно, далеко не все казахстанцы ратуют за забвение дня влюбленных. Именно так относятся к нему многие, как правило, говоря, что те, кто против праздника, могут его просто не отмечать. И, разумеется, сторонники Дня Святого Валентина готовят подарок для своих половинок.