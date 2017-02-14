Минимальная зарплата в Казахстане в 20 раз меньше, чем в Германии

В большинстве европейских стран установлен минимальный размер заработной платы. И цифры очень сильно отличаются. Если в Люксембурге минималка составляет почти 2000 евро, то в Болгарии – всего 236 евро, а в Латвии – 380 евро.
По данным Eurostat, одни из самых высоких показателей по Евросоюзу у Ирландии (1563 евро), Нидерландов (1552 евро), Бельгии (1532 евро) и Германии (1498 еврo).
Минимальная зарплата не превышает 500 евро в месяц в Чехии (407 евро), Венгрии (412 евро), Хорватии (433 еврo), Словакии (435 евро), Польше (453 еврo) и Эстонии (470 еврo). В Латвии и Литве минимальная зарплата сейчас составляет 380 евро в месяц. Меньше она только в Румынии (275 евро) и Болгарии (235 евро).
Отдельно стоит отметить Мальту, в которой минимальная зарплата в размере 170 евро установлена не в месяц, а в неделю. В отдельных странах установлена минимальная почасовая ставка – в Германии (8,84 евро), в Ирландии (9,25 евро), а в Великобритании (8,80 евро).
Стоит заметить, что в Румынии (на 38%), Венгрии (на 15%) и Чехии (на 11%) размер минимальной зарплаты значительно вырос именно с 1 января текущего года.
В Казахстане с 1 января 2017 года установлен уровень минимальной заработной платы в 24 459 тенге (71,44 евро), что в 20 раз меньше, чем, например, в Германии.
К слову, практически во всех странах Европы также выше ставка подоходного налога, немалые коммунальные платежи, особенно за электроэнергию, дорогое топливо и общественный транспорт.
В Австрии, Дании, Италии, Финляндии, Швеции и на Кипре государство не устанавливает минимальную зарплату.
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