Где в Казахстане самые высокие цены на хлеб

По итогам января текущего года пшеничный хлеб из муки высшего сорта стоил в среднем по Казахстану 217 тенге за кг — на 8,6% больше, чем в январе 2016. Хлеб из ржано-пшеничной смеси обходится казахстанцам в среднем в 188,5 тенге за кг, на 7,8% дороже, чем годом ранее. Наиболее недорогой хлеб из пшеничной муки первого сорта поднялся в цене заметнее всего — сразу на 17%, до 122,4 тенге за кг. Такие данные приводит ranking.kz.Наиболее высокие цены на пшеничный хлеб из высокосортной муки отмечены среди крупных городов и мегаполисов страны в Актау — 287 тенге за кг, +9,5% за год, наиболее низкие в Кызылорде — 146 тенге за кг, +13,2%. Наибольший рост цен ощутили жители Уральска — сразу +30,7%, до 183 тенге за кг.Ржано-пшеничный хлеб обходился дороже всего жителям столицы — 251 тенге за кг, +3,7% за год, дешевле всего кызылординцам — 127 тенге за кг, как и годом ранее. Значительнее всего хлеб из смеси злаков подорожал в Актобе — сразу на 33,6%, до 187 тенге за кг.Самый доступный хлеб из пшеничной низкосортной муки дороже всего стоил в Актау — 156 тенге за кг, +20,9% за год, дешевле всего в Таразе и Шымкенте — 100 тенге за кг, +7,6 и 20,3% год-к-году соответственно. Сильнее всего рост цен ощутился в Жезказгане — сразу на 42,1% за год, до 135 тенге за кг.Сахарное печенье выросло в цене на 12,1%, до 508,5 тенге за кг в среднем по РК, пряники — на 10,2%, до 493 тенге за кг. И те, и другие кондитерские хлебобулочные изделия дороже всего обходилось жителям Актау (644 тенге за кг печенья, и 704 тенге за кг пряников).Вермишель выросла в цене за год на 10,7%, до 252,3 тенге за кг в среднем по РК, рожки и лапша — на 10,3%, до 246,4 и 393,9 тенге за кг соответственно.Больше всего за вермишель отдавали жители Актау — 387 тенге за кг, +16,2% за год, как и за рожки — 370 тенге за кг, +19,4%. Лапша дороже всего стоила в Атырау — 615 тенге за кг, +23% за год.Наиболее доступные цены на вермишель отмечены в Шымкенте — 211 тенге за кг, как и годом ранее. Рожки дешевле всего обходились жителям Талдыкоргана — 192 тенге за кг, +4,3% за год, лапша — жителям Уральска — 242 тенге за кг, +1,7% год-к-году.По итогам 2016 года производство свежего хлеба в РК достигло рекордных 749,7 тыс. тонн, на 3,8% больше, чем в 2015 году, когда отмечался спад. Главной «хлебницей» страны остается ЮКО — доля региона выросла до 23,8%, против 20,9% годом ранее, объемы выпуска подскочили на 17,9%, до 178,2 тыс. тонн. На этот же регион пришлись и максимальные объемы выпуска кондитерских изделий длительного хранения — 21,2 тыс. тонн, +35,1% к 2015 году (это 22,4% от всего производства подобных изделий по РК).Макаронные изделия — также в плюсе: в 2016 объемы выпуска достигли 148,6 тыс. тонн, на 1,6% больше, чем в «минусовом» 2015. Здесь также лидирует ЮКО, обеспечивая 21,3% от всех произведенных в стране макаронных изделий — 31,7 тыс. тонн.В хлебобулочной сфере у страны высокий уровень самообеспечения — местное производство покрыло по итогам 11 месяцев прошлого года 91,7% всех хлебобулочных и кондитерских изделий и 84,4% - всех макаронных. Для импортозамещения остается открытой ниша кондитерских изделий и пирожных длительного хранения — здесь казахстанские компании перекрывают лишь 61,4% спроса.