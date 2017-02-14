Суд заблокировал "группы смерти" в "ВКонтакте" на территории Казахстана

Решением Наурызбайского районного суда Алматы заблокирован доступ к группам "Синий кит/хочу в игру/тихий дом/море китов/я в игре" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Алматинского городского суда.
"Решением суда удовлетворено заявление прокурора Наурызбайского района Алматы о прекращении деятельности на территории Республики Казахстан распространения продукции иностранных средств массовой информации, склоняющих детей к суициду", - сообщает пресс-служба Наурызбайского районного суда Алматы. Решение не вступило в силу.
По материалам дела, в социальной сети "ВКонтакте" существует группа "Синий кит/хочу в игру/тихий дом/море китов/я в игре". В сообществе склоняли детей к совершению суицида и предлагали различные способы для достижения этой цели, в том числе путем проведения аркадных игр.
Смертельная игра "Синий кит" ("Тихий дом") недавно получила широкое распространение в социальных сетях. Суть игры заключается в том, что каждый игрок должен выполнить 50 заданий под руководством "наставника". Последним из заданий является суицид. В противном случае организаторы игры грозят расправиться с родными участника. Опасную забаву подхватили школьники в России, Кыргызстане, Казахстане.
На прошлой неделе из-за распространения в соцсетях "групп смерти" в Министерстве образования и науки родителям и педагогам порекомендовали отказаться от использования детьми смартфонов в школах и перейти на пользование простыми кнопочными телефонами.
Специальная служба МВД РК исследует Интернет на наличие групп смерти. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента сообщил министр внутренних дел Калмуханбет Касымов.
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