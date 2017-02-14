Допинг-пробы казахстанских биатлонистов оказались отрицательными

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Допинг-пробы казахстанских спортсменов, в отношении которых в Австрии были проведены обыски, показали отрицательный результат, сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.



"(Пробы-ред.) в Австрии были взяты. Мы вчера получили предварительное уведомление Антидопингового агентства, что наши спортсмены "отрицательны", то есть они чисты. Сейчас ждем официально подтверждения с WADA в письменном виде", – сказал Мухамедиулы журналистам после заседания правительства.



"Конечно, мы не смеем австрийскую сторону в чем-то упрекать. Раз допущена техническая ошибка, это, кстати, для нас и урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям", – добавил министр.



Правоохранительные органы Австрии 8 февраля провели обыски в гостиничных помещениях, в которых расположилась сборная Казахстана. Был проведен обыск помещений сборной Казахстана по биатлону, изъяты многочисленные медицинские устройства и запрещенные препараты. В настоящее время обнаруженные лекарственные средства, в том числе и из запрещенного списка, переданы Национальному антидопинговому агентству Австрии (NADA).



Причиной обыска послужило сообщение анонимного свидетеля, по словам которого на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Австрийская полиция заявила, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Сообщается, что в обысках приняли участие 30 сотрудников полиции, из номеров казахстанской сборной изъяты не только препараты, но и мобильные телефоны.



Как ранее заявил глава комитета по делам спорта и физической культуры Минкультуры и спорта Ельсияр Канагатов, вина в сложившейся ситуации могла лежать на враче. По его словам, врач мог халатно отнестись к своим обязанностям и после использования спортсменами незапрещенных препаратов нарушил порядок утилизации этих отходов.