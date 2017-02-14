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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Аким ЗКО признался, откуда у него новый автомобиль за 56 млн тенге

Просмотров:419 Опубликовано: Сегодня, 13:52
Аким ЗКО признался, откуда у него новый автомобиль за 56 млн тенге
Фото с сайта Nur.kz
Аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов рассказал, откуда у него новый служебный автомобиль за 56 миллионов тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на официальный блог главы региона.

Кульдинов напомнил, что акимат ЗКО является коллегиальным органом, следовательно, на его балансе имущество не числится. На балансе ХОЗУ числятся марки автомобилей «Тойота», «Лада», «ГАЗель», «УАЗ», «ГАЗ» 1988-2015-го годов выпуска.

«За исключением автотранспорта, приобретенного до обретения Независимости РК, автомобили были приобретены за счет средств местного бюджета (...). Ранее арендованный автомобиль марки «Мерседес» находился в аренде с 2012 года, срок аренды истек 31 декабря 2016 года (ежемесячный платеж аренды составлял 7 тысяч тенге)», – рассказал он.

По словам областеначальника, в 2016 году закуп автомобилей аппаратом акима ЗКО не проводился, соответственно, на приобретение автомобилей средства из бюджета не выделялись.

«Касательно автомобиля «Ауди А8» сообщаем, что данное автотранспортное средство было арендовано для служебного пользования согласно действующему законодательству. Предпочтение данной марке не оказывалось, равно как и ранее опубликованным в СМИ параметрам, таким как «изготовление по спецзаказу», – заявил Кульдинов.

Он также добавил, что «многие развитые страны в целях экономии бюджета предпочитают практику аренды автотранспорта вместо его покупки (аутсорсинг)».

«Автомобиль «Ауди А8» был арендован на условиях тест-драйва в 50 тысяч тенге в месяц с правом пролонгации и оплатой с последующего месяца до 250 тысяч тенге. Так, при аренде в 50-250 тысяч тенге в месяц бюджет годовой аренды данного автомобиля будет составлять от 600 тысяч до 3-х миллионов тенге. Пять лет аренды составит от 3-х до 15-ти миллионов тенге – это в разы ниже, чем затраты на покупку нового автомобиля», – пояснил аким.

Напомним, ранее у акима ЗКО Алтая Кульгинова появился шикарный автомобиль за 56 миллионов тенге. Однако в пресс-службе акимата не смогли предоставить отчет, откуда у главы области такой дорогой автомобиль.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 4 )

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Крадун (Посетители) Сегодня, 16:06
ежемесячный платеж аренды составлял 7 тысяч тенге)

Судя по сумме аренды!Уже мутная история!Кто интересно сдаёт за такие деньги авто?
 
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  • Крадун
 tag_92 (Посетители) Сегодня, 14:28
Воробей,
Да там все найдется..от лапшы до вермишеля)))

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • nadiuna
  • Крадун
 trump (Посетители) Сегодня, 14:24
Напомним, ранее у акима ЗКО Алтая Кульгинова появился шикарный автомобиль за 56 миллионов тенге. Однако в пресс-службе акимата не смогли предоставить отчет, откуда у главы области такой дорогой автомобиль.

А если копнуть глубже? Дармоед, щщс!
 
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  • Nurzhan_from_aktau
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 Воробей (Посетители) Сегодня, 14:17
другие лепешки не нашлись?)))
 
 

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