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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Астанчанка из нашумевшей эротичной фотосессии рассказала о своем поступке

Просмотров:481 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Астанчанка из нашумевшей эротичной фотосессии рассказала о своем поступке
Фото Hommes.kz
Девушка из нашумевшей фотосессии на фоне внедорожника в Астане рассказала о своем поступке. Интервью сексуальной астанчанки по имени Айгерим появилось на сайте Hommes.kz. В нем она рассказала, что изменилось в ее жизни после резонансной фотосессии и что побудило ее раздеться в мороз.

"Это была абсолютно спонтанная идея – мы с моим молодым человеком сидели в машине, у нас было хорошее настроение, и возникла мысль, а почему бы не сфотографироваться? Я долго не думала над этим, просто мне захотелось сделать красивое фото в первую очередь для себя, для своего парня, и я сделала это. (...) У нас с ним похожее мировоззрение, нам интересно вместе, и к этой фотосессии мы отнеслись, как к развлечению", - поделилась девушка.

Астанчанка из нашумевшей эротичной фотосессии рассказала о своем поступке

Фото с сайта hommes.kz


По ее словам, внедорожник, на фоне которого она позировала, принадлежит ее мужчине. Девушка также поведала, что сама не особо активна в социальных сетях.

"Я не скажу, что были какие-то последствия. Если не считать того, что пришлось выплатить штраф. Когда мы делали фотографии, то даже не задумывались над тем, что это является правонарушением. Единственное, что мне не понравилось, это то, что сотрудники полиции сфотографировали мое удостоверение личности, начали пересылать друг другу, фото попало в соцсети. Я считаю, что они поступили не совсем профессионально. Со своей стороны осуждали мои фото и в то же время распространили мои личные данные в Интернете. Что касается узнаваемости – да, ко мне начали подходить на улице, в основном мужчины, делают комплименты. А в соцсетях я не очень активна – "Инстаграма" у меня нет, есть только страничка в "ВКонтакте", где приходят сообщения, люди пишут, что поддерживают мое смелое решение. Но у меня нет цели как-либо воспользоваться этой ситуацией, поэтому я спокойно отношусь ко всему – и к негативным комментариям, и к восторженным", - отметила Айгерим.

Что касается последствий для здоровья от того, что пришлось фотографироваться в одних чулках на улице зимой, девушка сказала, что "об этом не думала".

"Нам было весело, интересно, и, что удивительно, я даже не успела замерзнуть. Хотя мы были трезвые – я испытывала такой эмоциональный подъем, выброс адреналина, что не обращала внимания на холод. (...) Я до сих по удивляюсь, как у нас быстро можно стать знаменитостью. Но мне приятно, что меня поддержало много людей, в том числе и известные личности. Кстати, мне поступили предложения от юристов о подаче в суд на тех сотрудников полиции, по чьей вине распространились мои личные данные. Сейчас я обдумываю эти предложения", - резюмировала героиня нашумевшей фотосессии.

Напомним, ранее в интернете появились фотографии обнаженной девушки во дворе одного из элитных жилых комплексов Астаны. На кадрах видно, что девушка позирует около внедорожника в чулках и обуви. Позже была установлена личность девушки. Она была привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 434 КоАП в виде штрафа в размере 10 месячных расчетных показателей на сумму 22 690 тенге.

Позже стало известно, что изображения попали в Сеть по вине молодого человека девушки, который по ошибке отправил интимные фотографии в одну из групп в WhatsApp.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 10 )

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ффф (Посетители) Сегодня, 15:44
красивая девушка, отличная фигура! что, конечно, не дает права расхаживать голой в публичных местах

Рейтинг льгот не дает. Не старайтесь
 
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aleksandr (Посетители) Сегодня, 15:14
Опасного преступника поймали однако fingal
 
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патриотка (Посетители) Сегодня, 15:08
как легко у нас стать знаменитой.сделать голое фото на фоне авто. а парень ее *****
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 14:54
этих мажориков вообще не поймешь!
 
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tag_92 (Посетители) Сегодня, 14:38
Класная тачка.

Жена оставила меня с дочкой. За час она села мне на лицо два раза, стукнула бутылочкой по голове, укусила за нос. Я выменял свой телефон на ключики от машины. Боже, и этой Женщине всего 1 годик
 
-3
  • Я
  • шаман
  • Pontilimo1980
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:37
Әйгерім, мен сізге ғашықпын ... podmig
 
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  • Я
 Пиночет (Посетители) Сегодня, 14:30
Молодец девчонка! bravo
 
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  • nadiuna
  • trump
  • keyzet
 шаман (Посетители) Сегодня, 14:28
Позже стало известно, что изображения попали в Сеть по вине молодого человека девушки, который по ошибке отправил интимные фотографии в одну из групп в WhatsApp
ну конечно нормальный мужик не станет фотографировать свою девушку голой

Лучше бить в бубен, чем получать в него!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • Хорк - Юсуи
 trump (Посетители) Сегодня, 14:17
Нам было весело, интересно

В Астане и Ате мне тоже всегда бывает весело.. smoke
 
 

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