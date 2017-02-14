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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Цена на газ в странах ЕАЭС может стать равнодоходной

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:05
Цена на газ в странах ЕАЭС может стать равнодоходной
Фото с сайта inform.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители государственных органов и крупнейших нефтегазовых компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили за установление равнодоходных цен на газ в странах-участницах в рамках формирования общего рынка газа.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, программу формирования общего рынка газа Союза обсудили на заседании Рабочей группы при Консультативном комитете по нефти и газу, в который входят представители уполномоченных органов, а также нефтегазовых компаний стран ЕАЭС (ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и др.).

Члены рабочей группы сошлись во мнении, что в рамках формирования общего рынка газа необходимо признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов. Кроме того, требуется заключить международный договор об определении полномочий органов Союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную биржу Союза, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС.

Участники заседания также пришли к единому мнению, что критерием поддержания рыночной цены в странах Союза будет считаться предоставление сторонами национальных нормативных правовых актов, предусматривающих как государственное регулирование с обеспечением минимальной нормы рентабельности, так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 3 )

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Normal (Посетители) Сегодня, 16:01
Даешь газ по 100 тенге!!! К этому это и ведется! nini
 
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  • Хорк - Юсуи
  • Normal
 Швейк (Посетители) Сегодня, 15:32
так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке

Самое главное как всегда в конце и мелким шрифтом dada
 
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bigmuzzya (Посетители) Сегодня, 15:13
И как вытекающее из этого-повышение цен на газ?Не надо повышать,пусть свои цены снижают.Нарисано же -равнодоходный
 
 

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