Цена на газ в странах ЕАЭС может стать равнодоходной

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители государственных органов и крупнейших нефтегазовых компаний Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выступили за установление равнодоходных цен на газ в странах-участницах в рамках формирования общего рынка газа.



Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, программу формирования общего рынка газа Союза обсудили на заседании Рабочей группы при Консультативном комитете по нефти и газу, в который входят представители уполномоченных органов, а также нефтегазовых компаний стран ЕАЭС (ПАО «Газпром», ПАО «Новатэк», ПАО «НК «Роснефть» и др.).



Члены рабочей группы сошлись во мнении, что в рамках формирования общего рынка газа необходимо признать целесообразным переход к равнодоходным ценам на газ на территориях государств-членов. Кроме того, требуется заключить международный договор об определении полномочий органов Союза и уполномоченных органов государств-членов и создать межгосударственную биржу Союза, на которой можно будет торговать в рамках общего рынка газа ЕАЭС.



Участники заседания также пришли к единому мнению, что критерием поддержания рыночной цены в странах Союза будет считаться предоставление сторонами национальных нормативных правовых актов, предусматривающих как государственное регулирование с обеспечением минимальной нормы рентабельности, так и прекращение государственного регулирования при продаже природного газа на внутреннем рынке.