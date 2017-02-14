Глава МОН потребовал фамилии учителей, принуждающих использовать электронный дневник

Фамилии учителей, которые принуждают родителей ежедневно использовать электронный школьный дневник, потребовал министр образования и науки Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Учитель будет полностью освобожден от тяжестей ведения бумажной отчетности. Если учителя не хотят внедрять - это их право, их никто не будет заставлять. Если родитель придет и скажет директору школы: "я не хочу, чтобы вы вели электронный журнал", тогда школа должна предпринимать определенные действия, но таких сигналов у нас не поступало, чтобы родители приходили и требовали от школы чтобы электронный дневник не внедрялся", - прокомментировал ситуацию Ерлан Сагадиев.
На заявление журналиста о том, что от учителей требуют ежедневного присутствия родителей на портале электронного дневника и регистрации родителей в базе, министр ответил конкретным предложением.
"Тогда вы мне должны дать фамилии этих родителей и фамилии этих учителей, которые требуют. И мы с этим делом разберемся", - пообещал министр.
В то же врем, глава МОН перечислил плюсы внедрения электронных дневников. По его словам, учителя, которые внедрили электронный журнал, имеют право не вести бумажной отчетности.
"На сегодняшний день мы работаем с Министерством финансов, непосредственно с Комитетом финансового контроля и Генпрокуратурой по выпуску совместного приказа или разъяснительного письма, где электронный дневник приравнивается к бумажной отчетности. После того, как это письмо выйдет, никто из проверяющих органов не будет иметь права запрашивать дополнительно к электронной отчетности бумажную", - отметил он.
Напомним, ранее разработчики объяснили о платных и бесплатных сервисах системы для школ "Күнделік". По словам министра, частные разработчики бесплатных сервисов "будут размещать какой-то объем рекламы и на этом будут зарабатывать".
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