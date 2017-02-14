Список авто, на которые дают льготные автокредиты в 2017 году

Отечественные заводы освоили сборку новых моделей: Peugeot 2008, SsangYong Tivoli и почти весь модельный ряд LADA

К началу 2017 года условия для получения льготного автокредита на покупку авто отечественной сборки немало изменились. По сравнению с ситуацией годичной давности список участвующих в программе машин вырос. Однако часть автомобилей перестали собирать в Казахстане, и скоро они исчезнут из шоу-румов.Сейчас в списке машин, на покупку которых можно взять льготный автокредит, 61 модель, а год назад их было 55. Произошло это благодаря тому, что лимит подняли до 15 млн тенге, таким образом дав возможность купить в кредит любой авто отечественной сборки. В том числе такие дорогие машины, как Toyota Fortuner, Hyundai Santa Fe, Skoda Superb, SsangYong Chairman и Kia (Carnival, Sorento, Cadenza и Quoris). За бортом остался только внедорожник Kia Mohave, цены на который начинаются с 15.6 млн тг.Правда, тот же «Форчунер» недолго был доступен для покупки в кредит. Его, а также ещё несколько моделей уже прекратили производить (или закончат сборку в ближайшее время) по разным причинам. Речь о микровэнах Chevrolet Orlando и Kia Carens, Kia c’eed, Chevrolet Malibu, Hyundai i30 и Hyundai Grandeur. Хотя часть этих машин ещё есть в продаже. Особняком стоят два седана JAC — A20 и J4, которые давно в списке льготного автокредитования, но ни одной машины так и не было продано. Схожая ситуация с маркой Geely, в списке аж 10 моделей, тогда как в 2016 году продавались лишь шесть из них.