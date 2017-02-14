Процесс сдачи экзамена на вождение в РК предложили выкладывать в YouTube

АСТАНА, 14 фев — Sputnik. Установить камеры, которые будут в онлайн-режиме транслировать на сайте МВД процесс сдачи экзамена на знание ПДД, предлагают в комитете административной полиции Казахстана.



Во вторник рабочая группа на заседании рассмотрела законопроект, по которому предлагается вернуть норму об обязательном прохождении обучения в автошколе для получения водительских прав. Однако начальник управления государственной автомобильной инспекции комитета адмполиции Мурат Иманбаев не согласился с предлагаемыми поправками. По его мнению, существующая сейчас система максимально исключает риски коррупции при получении водительского удостоверения.



"Только после того, как человек сдал теоретическую подготовку, он допускается до практического экзамена. Практический экзамен настолько автоматизирован, компьютеризирован, что повлиять на результаты невозможно", – сказал Иманбаев журналистам после заседания.



"Тем более мы сейчас добиваемся (но это пока в планах, связано с финансированием), чтобы во всех спецЦОНах установить камеры, которые будут в онлайн-режиме, например, в YouTube, выкладывать то, что происходит при сдаче экзамена. Любой гражданин, просматривая сдачу (экзамена — прим.) тем или иным человеком, сможет отследить: вмешались каким-либо образом сотрудники ЦОНа, ГАИ или нет", – добавил Иманбаев.



Он отметил, что таким образом система сможет стать еще прозрачнее.