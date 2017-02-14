В Харькове припаркованная машина попала в семь ДТП за час

На Украине в припаркованную машину врезались семь раз за час. Видео произошедшего было выложено на YouTube и опубликовано во «ВКонтакте». В подписи к ролику, загруженному на видеохостинг, указано, что съемка велась камерой видеонаблюдения, установленной на доме. Автор указывает, что владелец автомобиля Honda Civic, вернувшись с работы, оставил его поздно ночью в неудачном месте, поскольку других не было, а утром его ждал неприятный сюрприз. Судя по кадрам, водители машин, которые цепляли Civic, не справлялись с поворотом на обледенелой неровной дороге. «История о том, какие у нас (...) водители в Харькове. Ни один из водителей, совершивших ДТП, не оставил хотя бы записки в надежде, что никто его не найдет», — отмечает автор поста в группе «Авто Харьков City» в социальной сети. Многие интернет-пользователи считают, что хозяин Honda — специалист по автоподставам. На эту мысль наталкивает состояние машины (нет переднего, а, возможно, и заднего бампера, спереди отсутствуют госномера). «Очень похоже на подставу. Стоит на месте, где машины сносит в его сторону + четко под камерой. Сигналка не срабатывает, походу, тоже спецом отключена. Потом по камерам найдет владельцев машин, которые его зацепили, и будет деньги прикуривать с них», — отметил один из юзеров.
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