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Нигматулин назвал «умопомрачительными» штрафы, предложенные МВД

Просмотров:538 Опубликовано: Сегодня, 09:38
Нигматулин назвал «умопомрачительными» штрафы, предложенные МВД
Фото с сайта Nur.kz
Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин подверг критике поправки в законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы», предусматривающие увеличение штрафов.

В ходе обсуждения документа в первом чтении Нигматулин назвал штрафы, предлагаемые министерством внутренних дел, «умопомрачительными».

Так, законопроектом предусматривается ужесточение наказания за насилие и неповиновение в отношении представителя власти в зоне чрезвычайного положения и антитеррористической операции.

В частности, за неповиновение предлагается увеличить штраф со 100 МРП до 200 МРП, а за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, - с 2 тысяч МРП до 5 тысяч МРП.

Отметив необходимость защиты жизни и здоровья сотрудников правоохранительных органов, спикер мажилиса подчеркнул, что само по себе повышение штрафов не гарантирует снижение преступности.

"Коллеги, глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А вместо этого в законопроекте предлагается ужесточить штрафы, увеличив их до «умопомрачительных» размеров – 11 миллионов тенге!" – сказал Нигматулин, обращаясь к разработчикам поправок.

По словам спикера мажилиса, очень много вопросов о соразмерности штрафов было задано депутатам во время встреч с населением в регионах.

"Поэтому, я думаю, что с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более это идет вразрез с поручениями президента! Считаю необходимым еще раз вместе с коллегами из правоохранительных органов вернуться к этой поправке и привести ее в соответствие до второго чтения",- резюмировал Нигматулин.

Законопроект в целом направлен на более четкую детализацию полномочий органов уголовного преследования и прокуратуры, а также дальнейшее совершенствование деятельности правоохранительных органов.
Источник: Nur.kz
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