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При нефти от 40 до 60 долларов за баррель у нас все будет нормально - Акишев

Просмотров:540 Опубликовано: Сегодня, 09:49
При нефти от 40 до 60 долларов за баррель у нас все будет нормально - Акишев
Фото REUTERS
Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то в Казахстане сохранится стабильная ситуация. Так прокомментировал приемлемый для страны уровень нефтяных цен глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью газете "Казахстанская правда" в рамках спецпроекта "Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет".

"Прогнозы Правительства при формировании бюджета на 2017-2019 годы свидетельствуют, что экономика Казахстана имеет значительный запас прочности. Считаю, что значительных внешних шоков в 2017 году произойти не должно. Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально", - сказал глава Нацбанка.

Также он прокомментировал возникший дефицит текущего счета по итогам 2016 года. "Действительно, по предварительным данным, в 2016 году дефицит текущего счета был выше, чем в 2015 году по следующим причинам. Во-первых, существует инерция негативных процессов и последствий, возникших при дисбалансе товарных потоков с другими странами, когда тенге был значительно переоценен в 2014-2015 годах. Во-вторых, средняя цена на нефть в 2016 году была ниже, чем в 2015 году, несмотря на значительное улучшение ситуации в конце года. В-третьих, произошло значительное увеличение дефицита в балансе доходов. Выплаты доходов иностранным инвесторам в 2016 году резко выросли и составили 11 миллиардов долларов. Статистически это привело к ухудшению текущего счета", - сказал он. "Однако более 60 процентов доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере. При росте цен на нефть интерес инвесторов к проектам в нефтегазовой отрасли резко возрастает. Такая же ситуация наблюдалась в 2007 году, когда резко увеличилось инвестирование в нефтегазовую отрасль", - заметил глава Нацбанка.

По его словам, несмотря на увеличение дефицита текущего счета, приток капитала по финансовому счету, в первую очередь за счет притока прямых инвестиций, обеспечил приемлемый баланс по всем внешнеэкономическим операциям. "Поэтому в 2016 году произошло реальное увеличение золотовалютных резервов. Не за счет свопов или корсчетов банков. А за счет увеличения валютных запасов самого Национального Банка. При этом статья "Ошибки и пропуски", которая трактуется как показатель неучтенного "бегства" капитала из страны, сократилась в 2016 году до 1,7 миллиарда долларов с 5,4 миллиарда в 2015 году и 9 миллиардов в 2014 году", - отметил он.

Также глава Нацбанка высказался по ситуации с инфляцией и проблемами в банковской отрасли. По его словам, пик инфляции в Казахстане был достигнут в июле 2016 года, когда годовая инфляция составила 17,7 процента. Но по итогам 2016 года инфляция составила 8,5 процента. В свою очередь в финансовой системе, по словам Акишева, на 1 января 2017 года ни один банк не нарушил пруденциальные нормативы по достаточности капитала. "Большинство банков были готовы и сформировали дополнительные резервы. Другим важным вопросом является жизнеспособность бизнес-моделей отдельных банков. Важна возможность генерации постоянного дохода и обеспечения устойчивости финансового института. Банки в основном привыкли пополнять капитал за счет капитализации своей прибыли. Это возможно в условиях высокой рентабельности. Сейчас ситуация изменилась. Дальнейшая капитализация банков должна происходить, в первую очередь, за счет средств акционеров", - заявил он.

По его словам, в 2017 году Нацбанк РК планирует провести стресс-тестирование банков. "Обсуждается методология проведения и каким образом будут использоваться результаты стресс-тестирования. С учетом возможных процессов консолидации банков необходимо определить оптимальный период его проведения. Желательно, чтобы к концу 2017 года каждый крупный банк прошел стресс-тестирование", - сказал он.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 12:26
Мұнайдың құны 40-тан төмен түспейді. Мұнайдың арзан болғаны ешкімге керек емес. Мұнай елдері бұған жол бермейді...
 
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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 11:12
я бы не стал доверять этому человеку, но кто будет нас об этом спрашивать!

так еще и это:

Акишев: Управление пенсионными активами передадут частным и иностранным компаниям
 
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  • Хорк - Юсуи
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:01
Я очень рад, конечно, что вот-вот подорожает нефть.
А че, млин, если нет? Че будет если нет?
Я понял, все исправится, когда подорожает нефть.
А че, млин, если нет? Вот так вот раз и нет? (с) boyan
 
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  • Космос
  • Хорк - Юсуи
  • kolek
  • синдбад
 Союз (Посетители) Сегодня, 10:53
У воров государственных при любом раскладе всё будет нормально, пока к стенке не поставят за грабёж народа.
 
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  • Союз
  • mr12
 Ars.eng (Посетители) Сегодня, 10:49
При слове "НЕФТЬ" не зависимо дорожает она в или дешевеет, цена на БЕНЗИН в нашей стране будет только расти chih

Грехи других судить вы так усердно рветесь, Начните со своих и до чужих не доберетесь...(У.Шекспир)
 
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  • Странник
  • синдбад
 Урик (Посетители) Сегодня, 10:47
Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально", - сказал глава Нацбанка.

А если нет? а что если нефти вообще не будет? когда перестанут проводить так называемые "имиджевые мероприятия" как универсиада или ЭКСПО?? лучше бы эти деньги направили на экономику страны!! Нефть, оно ведь когда нибудь закончится и что тогда господа?
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 10:07
При нефти от 40 до 60 долларов за баррель у нас все будет нормально - Акишев

С учетом его должности и зарплаты, он может вообще не заморачиваться...
 
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  • leo529
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 09:59
При нефти от 40 до 60 долларов за баррель у нас все будет нормально - Акишев

А МЫ и не сомневались,господин Акишев, что у ВАС и ВАШИХ кураторов все будет нормально, даже при 20$ за баррель. lol
Короче, по ходу зреет очередная девальвация. smoke
 
 

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