При нефти от 40 до 60 долларов за баррель у нас все будет нормально - Акишев

Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то в Казахстане сохранится стабильная ситуация. Так прокомментировал приемлемый для страны уровень нефтяных цен глава Нацбанка РК Данияр Акишев в интервью газете "Казахстанская правда" в рамках спецпроекта "Национальный Банк информирует, комментирует, разъясняет".



"Прогнозы Правительства при формировании бюджета на 2017-2019 годы свидетельствуют, что экономика Казахстана имеет значительный запас прочности. Считаю, что значительных внешних шоков в 2017 году произойти не должно. Если цена на нефть будет колебаться от 40 до 60 долларов за баррель, то у нас все будет нормально", - сказал глава Нацбанка.



Также он прокомментировал возникший дефицит текущего счета по итогам 2016 года. "Действительно, по предварительным данным, в 2016 году дефицит текущего счета был выше, чем в 2015 году по следующим причинам. Во-первых, существует инерция негативных процессов и последствий, возникших при дисбалансе товарных потоков с другими странами, когда тенге был значительно переоценен в 2014-2015 годах. Во-вторых, средняя цена на нефть в 2016 году была ниже, чем в 2015 году, несмотря на значительное улучшение ситуации в конце года. В-третьих, произошло значительное увеличение дефицита в балансе доходов. Выплаты доходов иностранным инвесторам в 2016 году резко выросли и составили 11 миллиардов долларов. Статистически это привело к ухудшению текущего счета", - сказал он. "Однако более 60 процентов доходов, подлежащих к выплате иностранным инвесторам, остались в стране и были направлены на финансирование своих предприятий в Казахстане, в первую очередь в нефтегазовой сфере. При росте цен на нефть интерес инвесторов к проектам в нефтегазовой отрасли резко возрастает. Такая же ситуация наблюдалась в 2007 году, когда резко увеличилось инвестирование в нефтегазовую отрасль", - заметил глава Нацбанка.



По его словам, несмотря на увеличение дефицита текущего счета, приток капитала по финансовому счету, в первую очередь за счет притока прямых инвестиций, обеспечил приемлемый баланс по всем внешнеэкономическим операциям. "Поэтому в 2016 году произошло реальное увеличение золотовалютных резервов. Не за счет свопов или корсчетов банков. А за счет увеличения валютных запасов самого Национального Банка. При этом статья "Ошибки и пропуски", которая трактуется как показатель неучтенного "бегства" капитала из страны, сократилась в 2016 году до 1,7 миллиарда долларов с 5,4 миллиарда в 2015 году и 9 миллиардов в 2014 году", - отметил он.



Также глава Нацбанка высказался по ситуации с инфляцией и проблемами в банковской отрасли. По его словам, пик инфляции в Казахстане был достигнут в июле 2016 года, когда годовая инфляция составила 17,7 процента. Но по итогам 2016 года инфляция составила 8,5 процента. В свою очередь в финансовой системе, по словам Акишева, на 1 января 2017 года ни один банк не нарушил пруденциальные нормативы по достаточности капитала. "Большинство банков были готовы и сформировали дополнительные резервы. Другим важным вопросом является жизнеспособность бизнес-моделей отдельных банков. Важна возможность генерации постоянного дохода и обеспечения устойчивости финансового института. Банки в основном привыкли пополнять капитал за счет капитализации своей прибыли. Это возможно в условиях высокой рентабельности. Сейчас ситуация изменилась. Дальнейшая капитализация банков должна происходить, в первую очередь, за счет средств акционеров", - заявил он.



По его словам, в 2017 году Нацбанк РК планирует провести стресс-тестирование банков. "Обсуждается методология проведения и каким образом будут использоваться результаты стресс-тестирования. С учетом возможных процессов консолидации банков необходимо определить оптимальный период его проведения. Желательно, чтобы к концу 2017 года каждый крупный банк прошел стресс-тестирование", - сказал он.