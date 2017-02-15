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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

КНБ хотят наделить правом расследования дел в отношении Антикоррупционной службы

Просмотров:389 Опубликовано: Сегодня, 10:31
КНБ хотят наделить правом расследования дел в отношении Антикоррупционной службы
Фото с сайта Tengrinews.kz
Комитет национальной безопасности предлагают наделить правом расследования коррупционных дел в отношении сотрудников Антикоррупционной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в ходе представления законопроекта по вопросам совершенствования правоохранительной системы в Мажилисе сообщил первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель.

"Комитету национальной безопасности предлагается предоставить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих. Полагаем, что данная поправка обусловлена спецификой их службы, а также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с Национальным бюро по противодействию коррупции", - сообщил Меркель.

Кроме того, по словам Меркеля, законопроектом предусмотрено расширение права следователя на обжалование решения прокурора. Предполагается, что действия и решения следователя и дознавателя могут быть обжалованы начальниками следственного отдела и органа дознания. Законодательно закрепляются случаи, порядок и пределы, при которых прокурор вправе принимать уголовное дело в свое производство и осуществлять досудебное расследование, права генерального прокурора Республики Казахстан по собственной инициативе поручать производство досудебного расследования прокурору, независимо от установленной Уголовно-процессуальным кодексом подследственности.

Также законопроектом расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 8 )

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Союз (Посетители) Сегодня, 12:57
Уровень морали гос. чиновников в этом "государстве" - унитазный. Все воруют и все - они же - друг друга ловят. Разум тут бессилен. Всё лучшее угробили и разворовали по пути в 30-ку. Предатели.
 
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Ну Ну (Посетители) Сегодня, 12:50
Кто КНБ будет проверять hypnosis
 
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  • ДухLess
  • Хорк - Юсуи
  • Ну Ну
 Джулия (Посетители) Сегодня, 12:38
учитывая, что даже Антикоррупционную службу надо проверять, то может уже и нафиг? Похоже что все это бесполезно. С каждой новой службой все больше и больше от этого спрута задыхаемся. Всех эти органовский и прочие с правом власти давно бы проверить на порядочность вместе с их детьми и племянниками бесконечными... Чем больше товарищей с важными мандатами, тем больше коррупции.

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
-1
  • Джулия
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  • Ну Ну
 Ed Word (Посетители) Сегодня, 12:38
Все верно, должна быть перекрестная система рычагов и противовесов..!!! В свою очередь, прокуратура и антикоррупционщики должны иметь право заводить и расследовать дела в отношении сотрудников КНБ..!!!
 
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  • Ну Ну
 Могой (Посетители) Сегодня, 12:11
Пирамида какая-то. Внизу коррупционеры, над ними КНБ. А зачем тогда антикоррупционный комитет, если его самого надо проверять ?
Лишний слой получается на шее налогоплательщиков.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 10:57
Эх, где же ты, судья Дрэд... kill
 
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 mr12 (Посетители) Сегодня, 10:41
Контроль по контролю за контролем.
 
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  • Крадун
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 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 10:35
В стране набирает популярность новая профессия: борец с борцами с коррупцией. lol
 
 

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