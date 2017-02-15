КНБ хотят наделить правом расследования дел в отношении Антикоррупционной службы

Комитет национальной безопасности предлагают наделить правом расследования коррупционных дел в отношении сотрудников Антикоррупционной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в ходе представления законопроекта по вопросам совершенствования правоохранительной системы в Мажилисе сообщил первый заместитель генерального прокурора Иоган Меркель.
"Комитету национальной безопасности предлагается предоставить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих. Полагаем, что данная поправка обусловлена спецификой их службы, а также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с Национальным бюро по противодействию коррупции", - сообщил Меркель.
Кроме того, по словам Меркеля, законопроектом предусмотрено расширение права следователя на обжалование решения прокурора. Предполагается, что действия и решения следователя и дознавателя могут быть обжалованы начальниками следственного отдела и органа дознания. Законодательно закрепляются случаи, порядок и пределы, при которых прокурор вправе принимать уголовное дело в свое производство и осуществлять досудебное расследование, права генерального прокурора Республики Казахстан по собственной инициативе поручать производство досудебного расследования прокурору, независимо от установленной Уголовно-процессуальным кодексом подследственности.
Также законопроектом расширяются полномочия следственного судьи при даче санкции на содержание под стражей.
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