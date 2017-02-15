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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Акишев: Управление пенсионными активами передадут частным и иностранным компаниям

Просмотров:53 Опубликовано: Сегодня, 11:50
Акишев: Управление пенсионными активами передадут частным и иностранным компаниям
Фото: Казправда
Глава нацбанка Данияр Акишев в интервью "Казахстанской правде" рассказал, какие изменения ждут казахстанцев в пенсионной системе. По его словам, сейчас на рынке отсутствует конкуренция, и это необходимо исправить.

Как заверил Акишев, с приходом нового руководства ЕНПФ в управлении произойдут определенные изменения. Но оценить реализацию планов будет возможно лишь спустя какое-то время.

"Недостатки в работе ЕНПФ мы устраним, максимально усилим систему внутреннего контроля и использования денег. Но необходимо решить самые важные проблемы. Почему в настоящее время начинает преобладать скептическое отношение граждан к накопительной пенсионной системе?", - пояснил глава Нацбанка.

По мнению Акишева, в Казахстане необходимо восстановить принципы конкуренции как при выборе моделей инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами.

"Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в ЕНПФ, нет возможности выб­рать организацию для управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. Государство решает все за вкладчиков и, соответственно, несет все риски на себе. Именно поэтому мы активно работаем по реализации поручения главы государства по передаче функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям", - поделился планами нацбанка его глава.

Акишев сообщил, что Нацбанк всегда был сторонником конкуренции на рынке пенсионных активов и предоставления вкладчику соответствующего права выбора, и активно в этом направлении работает.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 12 )

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Димон (Посетители) Сегодня, 12:55
Получается Назарбаев акаЛучезарный глупость сделал ?! Ведь наверняка все помнят, что это он предложил все под гос контору все положить!
При этом переходе, люди жаловались об пропаже части накоплений! Сейчас если обратно пойдет, опять что-то пропадет…

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
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Союз (Посетители) Сегодня, 12:52
Государственные мошенники! Это так называемое "государство" снимает с себя всякую ответственность, оставляя за собой право прожирать и воровать народные деньги!
 
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trump (Посетители) Сегодня, 12:47
По его словам, сейчас на рынке отсутствует конкуренция, и это необходимо исправить.

Какая конкуренция? Это же пенсионный фонд! Он должен быть неприкосновенен.
Управление пенсионными активами передадут частным и иностранным компаниям

Ты откуда взялся, Акишев? Потом вы скажете, что в раздербане пенсионки виновны иностры, которых уже не найти. Козла отпущения ищете, явно.
Чтобы все было в норме- прекратите разворовывать деньги. В натури, бараны пробились в чабаны.

Как я могу выйти из пенсионного фонда? Я отказываюсь выбрасывать деньги на ветер.
 
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 синдбад (Посетители) Сегодня, 12:47
Велосипед изобрели очень давно.Но в правительстве РК об этом ни чего не знают.Вопрос:для чего нужно было объединять ПФы в ЕНПФ? Ответ:легче украсть многомиллиардные вложения граждан.Провернули и всё по-новой.Вы же не думаете,что кто-то в правящей элите думает о нас простых смертных?
 
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 goblin (Посетители) Сегодня, 12:38
больше всего бесит не тупизна таких "новаторов", а серьезные и вроде умные лица - и таких новаторов, и того, кто их назначает... angry
 
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 Джулия (Посетители) Сегодня, 12:25
Почему в настоящее время начинает преобладать скептическое отношение граждан к накопительной пенсионной системе?", - пояснил глава Нацбанка
Он еще не в курсе что у народа вообще ко всему,что связано с финансами в этой страны скептическое отношение?

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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 Краснов (Посетители) Сегодня, 12:16
Управление пенсионными активами передадут частным и иностранным компаниям

Ну а с них взятки гладки, завершат то, что наши не успели. Растащат наши кровные подчистую, зарубежные прохиндеи. help
 
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 babnik (Посетители) Сегодня, 12:06
Зачем нам это нужно ? пусть народ сам решает куда и кому давать деньги у вас это как показала практика плохо получается слишком много причин которые вам мешают делать свою работу.
 
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 ДухLess (Посетители) Сегодня, 12:04
Идём на второй круг цикла?

"Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в ЕНПФ, нет возможности выб­рать организацию для управления пенсионными деньгами
Бег по кругу что ли? stena
Повторение - мать учения lol
Придет следующий нацбанщик... и опять алга smoke
Дурдом!

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
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 Могой (Посетители) Сегодня, 12:01
Н-да, ограбили пенсионный фонд на миллиарды, теперь вот еще и иностранцам дадим возможность украсть.
Конкуренция с пенсионными накоплениями ?
Кто больше может украсть ?
 
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