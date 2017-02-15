Акишев: Управление пенсионными активами передадут частным и иностранным компаниям

Глава нацбанка Данияр Акишев в интервью "Казахстанской правде"
рассказал, какие изменения ждут казахстанцев в пенсионной системе. По его словам, сейчас на рынке отсутствует конкуренция, и это необходимо исправить.
Как заверил Акишев, с приходом нового руководства ЕНПФ в управлении произойдут определенные изменения. Но оценить реализацию планов будет возможно лишь спустя какое-то время.
"Недостатки в работе ЕНПФ мы устраним, максимально усилим систему внутреннего контроля и использования денег. Но необходимо решить самые важные проблемы. Почему в настоящее время начинает преобладать скептическое отношение граждан к накопительной пенсионной системе?", - пояснил глава Нацбанка.
По мнению Акишева, в Казахстане необходимо восстановить принципы конкуренции как при выборе моделей инвестирования, так и институтов управления пенсионными активами.
"Сейчас у вкладчиков отсутствует выбор. Перечисление пенсионных накоплений осуществляется в ЕНПФ, нет возможности выбрать организацию для управления пенсионными деньгами, нет возможности выбрать инвестиционную стратегию. Государство решает все за вкладчиков и, соответственно, несет все риски на себе. Именно поэтому мы активно работаем по реализации поручения главы государства по передаче функций управления пенсионными активами частным и зарубежным компаниям", - поделился планами нацбанка его глава.
Акишев сообщил, что Нацбанк всегда был сторонником конкуренции на рынке пенсионных активов и предоставления вкладчику соответствующего права выбора, и активно в этом направлении работает.