Сейчас на сайте
2688
объявлений
  • сдам Цеха
  • продам Актау, зем. участок за 43 000 000 тенге
  • сдам 4-комнатную квартиру за 230 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • продам СОТ Рауан, 2-комн. дом за 5 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
  • продам 2-комнатную квартиру за 8 500 000 тенге
 

 
Среда, 15 Февраля
+1...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.49 KZT
  • €1 = 342.19 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Может, бензин бы дешевле стоил - Назарбаева о прошлой работе Киинова

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:22
Может, бензин бы дешевле стоил - Назарбаева о прошлой работе Киинова
Иллюстрация tengrinews ©
Сенатор Дарига Назарбаева выразила сожаление о том, что Ляззат Киинов покинул нефтяную отрасль, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На встрече с представителями МСХ РК сенаторы обсудили вопросы продовольственной безопасности. В частности, были обсуждены вопросы большой наценки при перепродаже сельскохозяйственного товара. Первый вице-министр МСХ Кайрат Айтуганов рассказал о создании оптово-распределительных центров.

Ляззат Киинов выразил свои сомнения.

"Они не решат эти проблемы: торговую цепочку отслеживать каждую, чтобы определенно не больше взяли. В нефти мы делали такую попытку, в топливе, мы каждой цепочке говорили, не больше 3-5 процентов. Если ты это нарушил, мы тебе не дадим топливо. В этом случае надо законодательно сделать, чтобы они не больше имели процентов", - порекомендовал сенатор.

"Как жалко, что вы там уже не работаете. Может, бензин бы дешевле стоил", - в свою очередь заметила Дарига Назарбаева.

Ляззат Киинов начал карьеру в нефтяной отрасли в 1971 году с должности оператора по добыче нефти и газа в "Жетыбайнефти". В 2002 году он стал председателем ЗАО "НК"КазМунайГаз". В нацкомпании на разных должностях Киинов проработал до 2013 года, после чего вошел в состав верхней палаты Парламента.

Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на бензин АИ-92.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Dj_Snow
  • dolph02071075
  • tolk
  • KARATAU
  • Валерий_М
 Мэри Джейн (Посетители) Сегодня, 12:26
Еще одна показушница,кому какое дело ,что покупает простой народ и за сколько?
Главное же что своя *** на самой теплой печке расположилась)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика