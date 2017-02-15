Может, бензин бы дешевле стоил - Назарбаева о прошлой работе Киинова

Сенатор Дарига Назарбаева выразила сожаление о том, что Ляззат Киинов покинул нефтяную отрасль, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На встрече с представителями МСХ РК сенаторы обсудили вопросы продовольственной безопасности. В частности, были обсуждены вопросы большой наценки при перепродаже сельскохозяйственного товара. Первый вице-министр МСХ Кайрат Айтуганов рассказал о создании оптово-распределительных центров.
Ляззат Киинов выразил свои сомнения.
"Они не решат эти проблемы: торговую цепочку отслеживать каждую, чтобы определенно не больше взяли. В нефти мы делали такую попытку, в топливе, мы каждой цепочке говорили, не больше 3-5 процентов. Если ты это нарушил, мы тебе не дадим топливо. В этом случае надо законодательно сделать, чтобы они не больше имели процентов", - порекомендовал сенатор.
"Как жалко, что вы там уже не работаете. Может, бензин бы дешевле стоил", - в свою очередь заметила Дарига Назарбаева.
Ляззат Киинов начал карьеру в нефтяной отрасли в 1971 году с должности оператора по добыче нефти и газа в "Жетыбайнефти". В 2002 году он стал председателем ЗАО "НК"КазМунайГаз". В нацкомпании на разных должностях Киинов проработал до 2013 года, после чего вошел в состав верхней палаты Парламента.
Ранее сообщалось, что в Казахстане выросли цены на бензин АИ-92.
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