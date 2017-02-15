Сенаторы нашли в казахстанском хлебе "ядовитые дрожжи"

АСТАНА, 15 фев – Sputnik. Депутат сената парламента Казахстана Ляззат Киинов посоветовал первому вице-министру сельского хозяйства Кайрату Айтуганову проверить состав хлеба, изготавливаемого в стране.



"Хлеб у нас невкусный, вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил", — сказал Киинов на встрече сенаторов с руководством МСХ.



По его утверждению, все дело в "ядовитых дрожжах". "Их категорически нельзя принимать в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире кроме нас не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин. А формалин – это яд, который применяется для сохранения трупа. А он есть в этих дрожжах", — заявил депутат.



После этого другой сенатор – Дарига Назарбаева – потребовала от представителей МСХ прокомментировать это утверждение.



"Ну, я про дрожжи в первый раз слышу", — развел руками первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.



"Ну, так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное", — продолжила Назарбаева.



На помощь вице-министру пришел заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Сабит Кашкимбаев, который заявил, что "вкусный хлеб" в Казахстане стоит под 500 тенге за булку. А стоимость хлеба в 60-80 тенге порождает со стороны хлебопеков экономию на его компонентах.