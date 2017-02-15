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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сенаторы нашли в казахстанском хлебе "ядовитые дрожжи"

Просмотров:455 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Сенаторы нашли в казахстанском хлебе "ядовитые дрожжи"
Фото с сайта sputniknews.kz
АСТАНА, 15 фев – Sputnik. Депутат сената парламента Казахстана Ляззат Киинов посоветовал первому вице-министру сельского хозяйства Кайрату Айтуганову проверить состав хлеба, изготавливаемого в стране.

"Хлеб у нас невкусный, вот в других странах хлеб очень вкусный. Почему? Даже вот посол Франции это заметил", — сказал Киинов на встрече сенаторов с руководством МСХ.

По его утверждению, все дело в "ядовитых дрожжах". "Их категорически нельзя принимать в хлебопечении, потому что сам автор, который придумал их, говорил, что нельзя использовать их для хлеба, а мы применяем. Нигде в мире кроме нас не применяют. В этих дрожжах, оказывается, есть формалин. А формалин – это яд, который применяется для сохранения трупа. А он есть в этих дрожжах", — заявил депутат.

После этого другой сенатор – Дарига Назарбаева – потребовала от представителей МСХ прокомментировать это утверждение.

"Ну, я про дрожжи в первый раз слышу", — развел руками первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов.

"Ну, так вы изучите вопрос. Почему отличается наш хлеб? Все говорят, что у нас зерно очень качественное", — продолжила Назарбаева.

На помощь вице-министру пришел заместитель председателя правления АО "НК "Продкорпорация" Сабит Кашкимбаев, который заявил, что "вкусный хлеб" в Казахстане стоит под 500 тенге за булку. А стоимость хлеба в 60-80 тенге порождает со стороны хлебопеков экономию на его компонентах.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 5 )

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Слушатель (Посетители) Сегодня, 14:13
багет в астане постоянно беру, кто знает там яд есть тоже? angry
 
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  • nadiuna
 патриотка (Посетители) Сегодня, 13:52
киинов сетует на то,что в нашем хлебе ядовитые дрожжи.о составе нашего хлеба он ничего не знает.недавно купила хлеб пекарни"ак нан" и обнаружила там черный комочек похожий на пластилин.я честно говоря не стала докапываться до конца.надо было наверное в санстанцию обратиться.но не хотела тратить свои нервы.надо бы им устроить проверку
 
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  • ДухLess
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 13:42
ДухLess,
Кушайте на здоровье.Якобы хлеб.
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 13:22
Сенатор мырза, қарапайым нан сатып алып дәмін көрді ме? Мәссаған, аспан жерге түсті ме shock
Сенаторлардың жалақысымен қарапайым нан сатып алу - ұят. Әлде сенатор мырза еріккеннен өзіне арзан жарнама жасап жатыр ма... Есіміде қызық екен...
 
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  • Хорк - Юсуи
  • Bamb00k
 ДухLess (Посетители) Сегодня, 13:19
Ну и перлы мочат...
Кто кого переперлит (от слова ПЕРЛ) lol

Если хочешь понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай и чувствуй. (Антон Чехов)
 
 

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