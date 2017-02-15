Казахстанцы стали проводить торжества за границей

В 2016 году рынок luxury-туризма Казахстана упал на 30%. Об этом корреспонденту LS сообщила управляющий директор Travel Center Жанна Искакова.



Падение спроса, по словам собеседницы, вызвано несколькими факторами: изменением курса доллара, в результате которого значительно подорожали перелет и проживание в заграничных отелях, а также участившимися в 2016 году террористическими атаками.



"В некоторых моментах люди начали экономить. Если раньше состоятельные казахстанцы брали большие апартаменты и виллы, то сейчас уже стараются брать стандарт или делюкс-номера. Либо экономят на билетах, покупая для родителей бизнес-класс, а для детей - эконом", - заявила Искакова в кулуарах B2B Luxury& MICE Workshop.



В данном сегменте самыми популярными направлениями в прошлом году были: Арабские Эмираты, в том числе штат Расельхайма, горнолыжные курорты США, Канады, острова Гавайи, Багамы, Мальдивы, Маврикий.



"Говоря о тенденциях 2016 года нужно упомянуть рост спроса на торжества за границей, когда на день рождения клиент берет чартер и летит отдыхать или проводит свадьбу в Стамбуле или Риме. Туроператор со своей стороны занимается организацией перелета и проживания. При этом выезжают на такие мероприятия сразу 100-250 человек", - добавила она.



Как пояснила собеседница, празднование дня рождения за границей обойдется в $500 тыс. Данная сумма рассчитана примерно на 100 человек, включая чартер (около $300 тыс.), проживание и рестораны. По мнению Искаковой, в 2017 году популярность такого отдыха будет расти.



В среднем ценовом сегменте в 2016 году увеличилась продажа путевок в Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланку.



"Значительно выросло направление Шри-Ланка. Данная страна стала альтернативой Мальдивам. Стоимость проживания в гостиницах там дешевле, однако сервис в них на высоком уровне. Кроме того, перелет проходит легче, в Шри-Ланку не нужно оформлять визу, а море и песок там схожи с мальдивскими", - добавила Искакова.



Между тем о сокращении путевок в среднем ценовом сегменте сообщила менеджер по туризму компании Global Air Эльмира Саркитбаева. В беседе с корреспондентом LS она пояснила: если раньше некоторые казахстанцы летали отдыхать два раза в год, то сейчас могут позволить себе отдыхать за границей только один раз.



"Многие летают семьями и расходы для них увеличились существенно. Сокращение данного сегмента значительно. Клиенты, которые не ушли, выбирают доступный по цене продукт", - заявила Саркитбаева.



По ее прогнозу, в 2017 году туристический бизнес ожидает повышение спроса в среднем ценовом сегменте. Кроме того, вырастет поток отдыхающих в Турцию.