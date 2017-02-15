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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане семейных дебоширов будут задерживать на двое суток

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:06
В Казахстане семейных дебоширов будут задерживать на двое суток
Фото: НГС
На пленарном заседании мажилиса министр внутренних дел Калмуханбет Касымов попросил спикера нижней палаты парламента Нурлана Нигматулина поддержать соответствующую поправку в закон, сообщает ИА «NewTimes.kz».

«Три часа нам ничего не дают. Мы дебошира вечером забираем, пока доведем в райотдел, освидетельствуем. Мы его отпускаем домой, и он вытворяет еще больше дел. Разговор идет о семейных дебоширах в нетрезвом состоянии. Поэтому, прошу вас, внесите 48 часов. Это старая практика, хорошо проверенная в Казахстане», — обратился министр внутренних дел Калмуханбет Касымов к спикеру мажилиса Нурлану Нигматулину.

«У нас есть возможность до второго чтения законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования правоохранительной системы». Думаю, мы поработаем по этой поправке», — пообещал Нигматулин.

Между тем в кулуарах мажилиса первый заместитель генерального прокурора РК Иоган Меркель прокомментировал данную поправку.

«Когда принимали административный кодекс, эти задержания сократили. Наша позиция, мы поддерживаем МВД», — сказал Меркель.

Напомним, сейчас административным кодексом установлено трехчасовое задержание семейного дебошира.
Источник: Zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Abik
 keyzet (Посетители) Сегодня, 16:18
Что за дискриминация? Почему душат девушку. Известный факт - большинство конфликтов и драк в семьях из-за буйных жен. В принципе правильно. Посидят пару суток, поймут, что значит мужика обидеть.
 
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erjan84 (Посетители) Сегодня, 15:13
На фото девушке нравиться все shock
по Сабжу: 48 часов мало, надо 5 суток... и не кормить его 2 из 3х. bravo
 
 

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