Жители села в Карагандинской области 1,5 месяца живут в "снежных пещерах"

В заваленных снегом домах живут десятки семей села Бүркитти Каркаралинского района. Из-за обильного снегопада и метели во дворах сельчан образовались огромные сугробы и длинные снежные тоннели. По словам местных чиновников, такая ситуация сложилась из-за обильных осадков. Техника перестала справляться с выпавшим снегом еще в конце декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz.Пещерные люди – так называют себя сельчане из Буркитти. На протяжении полутора месяца люди живут в заложниках у снега. Они публикуют видео огромных сугробов и просят о помощи. На кадрах запечатлены дома полностью погрязшие в снегу. Снега так много, что сквозь сугробы едва заметны крыши. Для того чтобы попасть в дома, людям пришлось высечь в сугробах туннели и ступеньки."Мы живем в таких условиях с начала зимы. Снег в селе не расчищается. Мы самостоятельно пытаемся чистить, но нам под силу только сделать подкопы к домам. Страшно представить, что будет весной",- говорят сельчане.Местные власти прокомментировали корреспонденту Tengrinews.kz данную ситуацию. По словам акима Киргизского сельского округа Бауыржана Капашева, снег в селе не расчищался с конца декабря. Техника не справлялась с обильными осадками."Всего в селе Буркитти живут 1300 человек. В такой ситуации находятся около 15 домов. Это дома, расположенные на окраине. Причина такой ситуации снег. Этой зимой у нас выпало много снега. До конца декабря мы его чистили постоянно. Но потом наша техника перестала справляться. Сейчас районный акимат выделил нам бензин и мы ждем технику. Вскоре начнем работу по уборке снега. Естественно, что будут приняты все меры по предотвращению угрозы затопления этих домов", - сообщил аким.