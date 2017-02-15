Сейчас на сайте
2677
объявлений
  • продам Мкр. Шыгыс-1, таунхаус за 24 500 000 тенге
  • продам Амортизатор левый за 20 000 тенге
  • продам Шину R17, за 10 000 тенге
  • продам Подушку SRS за 22 000 тенге
  • продам Кардан за 20 000 тенге
  • Услуги моториста
  • продам Ford Focus за 3 300 000 тенге
 

 
Среда, 15 Февраля
+1...+4
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 322.49 KZT
  • €1 = 342.19 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Жители села в Карагандинской области 1,5 месяца живут в "снежных пещерах"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:14
Жители села в Карагандинской области 1,5 месяца живут в "снежных пещерах"
Кадр из видео
В заваленных снегом домах живут десятки семей села Бүркитти Каркаралинского района. Из-за обильного снегопада и метели во дворах сельчан образовались огромные сугробы и длинные снежные тоннели. По словам местных чиновников, такая ситуация сложилась из-за обильных осадков. Техника перестала справляться с выпавшим снегом еще в конце декабря, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пещерные люди – так называют себя сельчане из Буркитти. На протяжении полутора месяца люди живут в заложниках у снега. Они публикуют видео огромных сугробов и просят о помощи. На кадрах запечатлены дома полностью погрязшие в снегу. Снега так много, что сквозь сугробы едва заметны крыши. Для того чтобы попасть в дома, людям пришлось высечь в сугробах туннели и ступеньки.



"Мы живем в таких условиях с начала зимы. Снег в селе не расчищается. Мы самостоятельно пытаемся чистить, но нам под силу только сделать подкопы к домам. Страшно представить, что будет весной",- говорят сельчане.

Местные власти прокомментировали корреспонденту Tengrinews.kz данную ситуацию. По словам акима Киргизского сельского округа Бауыржана Капашева, снег в селе не расчищался с конца декабря. Техника не справлялась с обильными осадками.

"Всего в селе Буркитти живут 1300 человек. В такой ситуации находятся около 15 домов. Это дома, расположенные на окраине. Причина такой ситуации снег. Этой зимой у нас выпало много снега. До конца декабря мы его чистили постоянно. Но потом наша техника перестала справляться. Сейчас районный акимат выделил нам бензин и мы ждем технику. Вскоре начнем работу по уборке снега. Естественно, что будут приняты все меры по предотвращению угрозы затопления этих домов", - сообщил аким.
Источник: Tengrinews.kz
Поделись с другими:
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • ЧЕБУРАТОР.
 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 16:27
Половина деревень сибири и урала так живут под крышу.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика