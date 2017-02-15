Посадку вертолета на трассу перед дальнобойщиками объяснили в МО РК

Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Так в Министерстве обороны РК прокомментировали появившиеся в соцсетях видеозаписи с "заблудившимся" на трассе в Актюбинской области воздушным судном.
На видео из стоящего на трассе вертолета выбегает мужчина в военной форме. Он обращается к водителю внедорожника, которому перегородил дорогу. Авторы видео жалуются на возникший затор.
Как пояснили в Минобороны, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполнял полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.
"Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования", - пояснили в ведомстве.
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