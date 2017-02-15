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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Посадку вертолета на трассу перед дальнобойщиками объяснили в МО РК

Просмотров:316 Опубликовано: Сегодня, 16:55
Посадку вертолета на трассу перед дальнобойщиками объяснили в МО РК
Скрин с видео
Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Так в Министерстве обороны РК прокомментировали появившиеся в соцсетях видеозаписи с "заблудившимся" на трассе в Актюбинской области воздушным судном.

На видео из стоящего на трассе вертолета выбегает мужчина в военной форме. Он обращается к водителю внедорожника, которому перегородил дорогу. Авторы видео жалуются на возникший затор.



Как пояснили в Минобороны, в соответствии с планом боевой подготовки летный состав армейской авиации выполнял полеты по маршруту с отработкой различных способов навигации и ведения ориентирования на местности (в полете), в том числе при ухудшении метеоусловий, согласно курсу летной подготовки.

"Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи. В настоящее время вертолет находится на аэродроме базирования", - пояснили в ведомстве.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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 Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 17:25
Попутал ориентиры.

Походя ктот врёт складно.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Хорк - Юсуи
  • ДухLess
 trump (Посетители) Сегодня, 17:21
Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи.

Чисто клоунада.
 
 

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