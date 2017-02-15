Казахстан не будет зависеть от российского бензина к 2018 году - КМГ

Производство бензина в Казахстане увеличится на 2 миллиона тонн в год к 2018 году, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в ходе круглого стола в Астане сообщил заместитель генерального директора АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" Данияр Сатыбалдин.



"На сегодняшний день более 30 процентов автобензина завозится из Российской Федерации, и после завершения модернизации мы этот вопрос (в 2018 году - прим. автора) снимем 100 процентов, то есть страна будет обеспечена своим отечественным продуктом - и по бензину, и по дизельному топливу, и, что немаловажно, авиакеросину", - сказал Сатыбалдин.



"Объем переработки нефти с текущих 14,5 миллиона тонн потенциально увеличивается до 16,5 миллиона тонн в год. Что касается автобензина, производство увеличится на 2 миллиона тонн. Что позволяет нам говорить о потенциальном закрытии вопроса импорта с других стран, в частности России", - добавил он.



Он также подробно рассказал о модернизации на казахстанских НПЗ.



"2017 год для нас очень ответственный и важный год. В этом году "КазМунайГаз" планирует завершение всех работ по модернизации наших нефтеперезабатывающих заводов. Исторически я бы хотел отметить, что в стране находится 3 нефтеперерабатывающих завода - на севере, на юге и на западе страны. "КазМунайГаз" владеет 100 процентов двумя из этих заводов - это Павлодарский нефтехимзавод и Атырауский НПЗ. В шымкентском НПЗ в партнерах на 50 процентов у нас китайская компания. Вместе с нами оперирует этим заводом", - рассказал заместитель генерального директора АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг".



Реконструкция и модернизация Атырауского НПЗ, по его словам, подразумевает двухэтапную модернизацию.



"Это строительство двух комплексов: комплекс по производству ароматических углеводородов и строительство комплекса глубокой переработки нефти. По комплексу ароматических углеводородов основной целью является производство продукции с высокой добавленной стоимостью, это бензол и паракслол, который в дальнейшем используется в производстве других видов продукции - пластмассы, синтетические изделия и так далее. Обеспечение выпуска моторного топлива класса К3 и уменьшение вредного воздействия на окружающую среду. Данный проект на сегодняшний день завершен. Комплекс по производству введен в эксплуатацию. В настоящее время он уже работает по топливному варианту, в частности, с увеличением выпуска высокооктанового бензина", - сообщил Сатыбалдин.



"Что касается комплекса глубокой переработки нефти. Основной целью данного проекта является обеспечение выпуска моторного топлива экологического класса К5, увеличение мощности завода с текущих 5 миллионов тонн до 5,5 миллиона тонн в год и увеличение глубины переработки нефти. Мы планируем механическое завершение строительства во втором квартале текущего года. Ввод сырья уже на головную установку каталитического крекинга мы планируем в июле 2017 года. И в целом по получению первой продукции мы ставим себе сентябрь 2017 года. Реализация данного проекта на Атырауском НПЗ позволит нам увеличить производство нефтепродуктов, если говорить по бензину, с 600 тысяч тонн по итогам 2016 года до 1,5 миллиона тонн после завершения модернизации. По авиатопливу цифра также оптимистическая. С текущих 20 тысяч тонн производства потенциально до 250 тысяч тонн авиатоплива в год. При этом мы снижаем производство мазута с 1 миллиона 360 тысяч до 750 тысяч тонн в год", - добавил он.



Также, по его словам, в III квартале 2017 года "мы планируется завершить модернизацию Павлодарского НПЗ, что позволит Казахстану увеличить производство высокооктанового бензина с текущего 1 миллиона 30 тысяч тонн до 1,5 миллиона тонн в год".



"По модернизации Шымкетнского нефтеперерабатывающего завода также единая цель - обеспечение выпуска моторного топлива с более высоким экологическим классом. Планируем завершить в середине 2017 года. Указанная модернизация данного завода позволит увеличить производство высокооктанового бензина с текущих 660 тысяч тонн до 1 миллиона 100 тысяч тонн автобензина в год. Также увеличивается мощность завода с текущих 5,2 миллиона тонн до 6 миллионов тонн. После завершения реализации проекта будет увеличено производство нефтепродуктов. По дизельному топливу с 1 миллиона 200 тысяч до 1 миллиона 900 тысяч, по авиатопливу - потенциально будет возможно производство до 400 тысяч тонн", - рассказал замгендиректора АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг".