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С 2018 года в Казахстане социальная денежная помощь будет оказываться по новым правилам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:40
С 2018 года в Казахстане социальная денежная помощь будет оказываться по новым правилам
Фото с сайта inform.kz
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 января 2018 года в Казахстане планируют ввести новый порядок оказания адресной социальной помощи (АСП) для семей, имеющих доходы ниже 50% прожиточного минимума. Об этом на брифинге сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, данные выплаты будут выделяться на каждого члена семьи, с условием обязательного участия трудоспособных членов семьи в активных мерах содействия занятости, которая будет предоставляться взамен ныне действующих: специальных государственных пособий (СГП) многодетным семьям; государственных детских пособий до 18 лет для малообеспеченных семей; адресной социальной помощи, предоставляемой малообеспеченным домохозяйствам.

Адресная социальная помощь в новом формате будет классифицироваться на 2 вида: безусловную и обусловленную денежную помощь.

«На каждого члена семьи будет назначаться в пределах 60% от прожиточного минимума. По итогам прошлого года у нас на уровне 22 тысяч тенге сложился прожиточный минимум, 60% - это будет порядка 13 тысяч тенге на каждого члена семьи, на пять человек это 65 тысяч тенге», - сказала Светлана Жакупова.

Однако, если один из трудоспособных членов семьи откажется от трудоустройства - выплаты уменьшатся на 50% на всех трудоспособных членов семьи, второй раз выплаты будут прекращаться, но при этом назначения на детей будут выплачиваться - безусловно.

Как было отмечено в ходе брифинга, безусловная денежная помощь будет предоставляться тем семьям, в составе которых нет трудоспособных членов (например, семьи инвалидов или пожилых пенсионеров), или семьям, трудоспособные члены которых по объективным причинам не могут участвовать в мерах содействия занятости (например, одинокая мать с детьми дошкольного возраста). Для таких семей обязательное участие в мерах занятости для получения пособия не требуется.

Обусловленная денежная помощь будет предоставляться семьям, имеющим в своем составе как минимум одного трудоспособного члена, при условии заключения социального контракта и обязательного участия всех трудоспособных членов семьи в мерах содействия занятости.

Подписывая социальный контракт, стороны берут на себя обязательства: социальные службы предпринимают меры по содействию занятости и выплачивают пособие, а трудоспособные члены семьи - добросовестно участвуют в мерах содействия занятости. Человеку не просто представляют денежную помощь, ему помогают трудоустроиться, отправляют на различные курсы переподготовки и повышения квалификации.
Источник: КАЗИНФОРМ
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Комментарии ( 2 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 19:17
На чем бы еще сэкономить?
Можно, например, сократить число придумщиков глупых законов.
 
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babnik (Посетители) Сегодня, 19:03
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