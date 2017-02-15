Парень с девушкой год живут в люке теплотрассы в центре Павлодара, передает корреспондент Tengrinews.kz.Молодую пару в тепловом колодце обнаружили пожарные во время профилактического рейда.Евгению Пихутько в этом году исполнится 27 лет, год из них он живет на улице в тепловой камере недалеко от бывшего городского общежития. Парень - выпускник Экибастузского детского дома "Умит". После детдома жил у родственников, работал штукатуром. Как любой человек, мечтал о хорошей жизни, работе, семье. Но так получилось, что попал в криминальную историю."Так вышло, свой срок я уже отбыл. Конечно, о том, что совершил, буду жалеть всю свою жизнь. В начале прошлого года освободился. Вышел, а идти некуда. У меня есть родная тетя, но у нее я только прописан. А так уже год на улице. На работу из-за судимости не берут, а когда узнают, что бездомный, брезгливо отворачиваются. Но я все равно не сижу без дела. Выживаем, собираем картон, бутылки. Бывает, просят где-то снег убрать, уголь разгрузить. Несколько раз грузчиком подрабатывал. Кто деньгами платит, кто-то продуктами, хлеб в основном дают. Я любой работы не боюсь", - говорит Пихутько.В люке теплотрассы молодой человек живет вместе со своей спутницей, 28-летней Надеждой Храмцовой. Девушка приехала в Павлодар из села Северно-Казахстанской области."Живем как муж и жена, поддерживаем друг друга. Вдвоем легче. Брак не оформили, но кольца есть", - улыбаясь, говорит парень. Надежда оказалась очень скромной девушкой и немногословной. В отличие от Евгения она наотрез оказалась выйти из колодца.С утра пара отправляется на заработки. А к вечеру молодые спешат к тепловому люку, ставшему для них пристанищем, где из обстановки самодельный топчан и деревянный ящик, заменяющий стол."Конечно, мы хотим изменить свою жизнь. Мы и пытаемся, но денег скопить не удается. Все, что удается заработать, тратим на еду, ну и по мелочам, на телефонные звонки - так легче искать работу. С удовольствием бы ушли с улицы, но нам некуда идти", - говорит Евгений.В Павлодарском приюте для лиц без определенного места жительства бездомной паре обещали помочь."Обязательно съездим, предложим места в приюте. Мы никого на улице не оставляем, даже когда приют переполнен, выходим из положения. Ставим дополнительные койки", - говорит руководитель городского приюта для лиц без определенного места жительства Руслан Байтлеуов.На сегодняшний день в городском приюте, рассчитанном на сто мест, содержатся 107 бездомных. Порядка еще ста человек остаются на улице. Добавим, в детском доме Экибастуза о Евгении Пихутько помнят."Мы не знали, что наш Женя живет на улице. Он хороший парень. Слышали, что после детдома работал штукатуром. Он очень трудолюбивый. Очень больно слышать, что у него так сложилась судьба. Мы готовы ему помочь, и раньше бы помогли, если бы знали, что с ним случилось", - отметила директор детдома "Умит" Нагима Абдрахманова.Отметим, в Павлодаре около 20 тепловых люков, где живут бездомные. "Было больше, но в последнее время колодцы стали закрывать. Почти все эти места мы знаем. Забираем оттуда людей. Они у нас отмоются, отогреются, подлечатся и опять возвращаются на улицу", - отметили в приюте Павлодара.Евгений и Надя - не потерянные для общества люди. Хочется, чтобы у них все сложилось и жизнь подарила им шанс обрести свой дом.