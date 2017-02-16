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Полковник назвал дном то, что МВД и КНБ вымогают друг у друга взятки

Просмотров:56 Опубликовано: Сегодня, 08:49
Полковник назвал дном то, что МВД и КНБ вымогают друг у друга взятки
Арат Нарымбетов. Фото time.kz
Полковник КНБ в запасе Арат Нарманбетов крайне удивлен коррупционным скандалом, разгоревшимся в Актобе. Там сотрудники МВД вымогали взятку у представителей КНБ, которые и сами оказались нечисты на руку. Он считает, что на эти ведомства должна обратить внимание Генпрокуратура, передает "Диапазон".

10 февраля арестовали сотрудников военно-следственного управления МВД. По данным следствия, они вымогали 2 миллиона у дознавателей погранслужбы КНБ, угрожая привлечь их к уголовной ответственности за то, что те, в свою очередь, вымогали деньги у начальника отдела погранконтроля, который пропустил через границу людей с истекшим сроком пребывания в РК.

Система, где рука руку моет

По словам Нарманбетова, раньше такие ситуации тоже были, но гораздо реже.

"Можно предположить, что для некоторых сотрудников силовых структур подобные действия стали образом жизни. Когда уже устраиваются на работу, некоторые сотрудники знают или им подсказывают, что вот так (на взятках, вымогательствах) можно заработать. Если бы я переместился из прежних времен в нынешнее и работал в этой системе, я бы там не выжил. Потому что система задавила бы. Меня бы выжили и выкинули за борт. Или бы просто подставили. Это система, где рука руку моет", - сказал он.

"Сотрудник КНБ обращается в МВД с жалобой на своих же сотрудников – это событие из ряда вон выходящее. Значит, в пределах своего ведомства он не нашел поддержки", – предполагает Нарманбетов.

Самое дно, ниже уже некуда

"Это нонсенс! То, что сотрудники МВД вымогают у представителей КНБ, шокирует еще больше! А те, в свою очередь, вымогали у своего коллеги. С погонами на плечах вымогают у других вымогателей в погонах. Это уже самое дно, ниже уже некуда. Казалось бы, две структуры, призванные обеспечивать правопорядок, друг у друга вымогают.

Думаю, в ходе расследования должны привлекаться и те, кто вымогал у того пограничника, который написал заявление в структуру МВД, и разобраться, действительно ли военнослужащие незаконно пропустили граждан, которые не имели права пребывать в Казахстане, то есть нужно разобраться во всех деталях", – считает Арат Нарманбетов.

Сами у себя порядок навести не могут

Нарманбетов рассказал, что коллеги часто говорят ему, что внутри МВД и КНБ нет контроля. Он напомнил, как после теракта в Актобе в 2011 году для актюбинских силовых структур выделили деньги на приобретение транспорта, техники.

Но, отметил он, выяснилось, что ничего не приобретали, раз после теракта в 2016 году признались, что им для противостояния террористам не хватало автобусов и прочей техники.

"Вот поэтому я не думаю, что в ближайшее время внутренняя ситуация в силовых структурах исправится. Сами у себя порядок навести не смогут, я надеюсь, что Генпрокуратура обратит внимание на проблемы в структурах – погранслужбе КНБ и ветви МВД", - выразил надежду полковник.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 09:58
сотрудники МВД вымогали взятку у представителей КНБ, которые и сами оказались нечисты на руку. Он считает, что на эти ведомства должна обратить внимание Генпрокуратура


Да в прокуратуре точно такие же сидят, ни чем не отличаются ни от ментов, ни от НБ-шников. Мне так кажется...

История была несколько лет назад.

Пришли в службу безопасности одной частной конторы работать НБ-шники в отставке (пенсионеры так сказать).

Первое, что они там начали делать - это нагибать подрядчиков на откаты. Ну то есть заниматься своим привычным делом.
Обращение подрядчиков к ментам и в прокуратуру никоим образом не повлияло на этих людей.
Только запись на диктофон и передача этой записи правлению компании (не местному, а в Астану) помогло убрать этих товарисчей с должности...

Думаю все они там одну лямку тянут...
 
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  • Mestnyi
  • ddd888
  • Сергей Владимиров
 DANTE (Посетители) Сегодня, 09:24
Коррупция цветет бурным цветом лишь в той стране, где власть этому попустительствует...
 
 

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