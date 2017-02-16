Могут ли жильцы запретить промоутерам ходить по подъездам

Встреча с промоутерами, которые обходят квартиры с целью продажи "уникальной бытовой техники" или "услуг по обслуживанию пластиковых окон" нередко заканчивается для жителей многоквартирных домов потерей значительных финансовых средств с призрачной перспективой привлечь нарушителей к ответственности. При этом они свободно проникают в подъезды домов, представляясь почтальонами или сотрудниками КСК. В связи с этим Tengrinews.kz приводит мнения юристов о том, есть ли возможность у жителей многоквартирных домов в принципе запретить доступ посторонним лицам в подъезд.



Как сообщил юрист Александр Каплан, промоутеры имеют право заходить в подъезд, потому что это не частная собственность, а общедомовая. "Согласно закону "О жилищных отношениях", подъезд является общей совместной собственностью жильцов. Отличие в данном контексте общей совместной собственности от частной в том, что допуск в такое помещение устанавливается по согласованию всех сособственников. При этом, согласно статье 146 Гражданского кодекса РК "Право на неприкосновенность жилища", гражданин имеет право на неприкосновенность жилища, то есть право пресекать любые попытки вторжения в жилище помимо его воли. На практике это делается посредством установки домофона. Применение физической силы к постороннему без наличия такого решения жильцов может трактоваться как хулиганство или самоуправство", - пояснил юрист.



Также, по его словам, можно созвать собрание жильцов подъезда, составив протокол об ограничении доступа посторонних лиц с решением и подписями и написать перед входом в подъезд объявление о запрете. "Жесткой формы нет", - сказал юрист. По его словам, такой протокол может быть основанием для полиции для устранения посторонних лиц из подъезда. "Юридически - да. Практически - думаю, нашим полицейским будет сложно это объяснить, так как они не цивилисты, а административщики", - сказал он.



Привлечь к какой-либо ответственности "бизнесменов" также можно по статье 449 КоАП РК "Приставание в общественных местах", если в их действиях есть состав этого нарушения. "Приставание в общественном месте - это, согласно статье 449 КоАП, назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, оказания услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг. При наличии таких обстоятельств возможен вызов полиции с целью пресечения таких действий и наложения на виновного лица административного взыскания", - сказал Каплан.



В свою очередь член общественного совета Алматы Казыбек Шайх отметил, что Конституция РК предполагает свободу перемещения граждан. "И вы имеете право находиться где вам заблагорассудится, если это не режимный объект", - сказал он. По его словам, ограничить доступ посторонних лиц в подъезд можно. Но для этого сначала жильцам надо зарегистрировать кондоминиум - форму владения зданием и земельным участком. "Это уже будет совместное владение жильцов дома. У кондоминиума должен быть устав, регламент, правоустанавливающие документы, которые четко ограничивают территорию, принадлежащую жильцам конкретного дома", - пояснил он. "Если кондоминиум зарегистрирован, то у вас есть право собственности на совместные места пользования - подвалы, другие помещения, землю возле дома, которая отображает границы кондоминиума. Необходимо регистрировать устав кондоминиума в органах юстиции, управлении жилья и жилищной инспекции. После этого вы можете выработать некую систему разрешений допуска на территорию вашего подъезда, предусмотрев в уставе ограниченный режим допуска. При соблюдении этих требований вы можете вызывать полицию, пояснив сотрудникам, что данное лицо (промоутер - прим.автора) находится с нарушением", - сказал Шайх.



Он пояснил, что в этом случае домовладельцы могут выдавать специальные пропуска посторонним лицам - квартирантам, родственникам, гостям, сотрудникам почты и экстренных служб. Также Шайх пояснил, имеют ли право казахстанцы не открывать дверь подъезда промоутерам. По его словам, домофон считается внешней дверью квартиры, поскольку он для конкретного лица, звонящего в звонок, ограничивает проход именно в ту квартиру. "Виртуально он посягает на ваше жилье: чтобы вы его пустили в свое жилье - открыли первую дверь. В тот момент, когда он звонит в домофон, он звонит непосредственно к вам. Между этими дверьми он попадает на общественную территорию. В то же время нигде в законе не написано, что в подъезд надо заходить именно через дверь. Если вы откроете крышу и попадете сверху или телепортируетесь через стену, это тоже не будет нарушением", - сказал Шайх. Он также отметил, что еще одним вариантом ограничения доступа в подъезд может быть регистрация этого помещения в качестве режимного объекта - взятие его под охрану в специальных охранных организациях.