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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Новая финансовая пирамида обещала казахстанцам бешеный доход

Просмотров:1763 Опубликовано: Сегодня, 10:42
Новая финансовая пирамида обещала казахстанцам бешеный доход
Иллюстративное фото: Capitalgains.ru
Новая финансовая пирамида Kairos Technologies Limited (KAIROSPlanet) распространилась на Украине, в Беларуси, Турции и дошла до Казахстана. Обманутыми оказались сотни человек, сообщает газета "Время".

Кураторы компании обещали казахстанцам высокий доход за работающий 10 часов в сутки компьютер. Таким образом граждане якобы сдавали неиспользованную вычислительную мощность своего компьютера.

Чтобы стать партнером компании, человеку необходимо купить вступительный пакет ценой от 125 до 2 777 долларов - чем дороже пакет, тем выше проценты.

После этого на компьютер "партнера" устанавливается специальная программа, при этом он передает все личные данные в систему - копии паспорта, банковской карты, а также подписывают договор.

Согласно договору, арендодатель дает согласие на обработку компанией абсолютно всех своих данных, при этом компания имеет право распоряжаться полученной информацией - хранить, изменять, распространять и даже уничтожать. Компания имеет право следить за всей деятельностью человека.

Кроме того, ни одна из сторон, как указано в договоре, не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если оно является последствием форс-мажорных обстоятельств, а ими считаются не только природные катастрофы, пожар, наводнение и война, но и, как указано в договоре, распоряжения органов власти.

Обманутыми оказались, как минимум, 200 алматинцев. Все они вложили большие суммы, но проценты с аренды компьютера так и не получили.

"Надо либо говорить о компании только хорошее, либо нас удаляют из общего чата в WhatsApp - единственного источника информации о наших деньгах. Нельзя даже спрашивать, когда будут деньги, за предположение о том, что это финансовая пирамида, могли вообще заблокировать", - рассказала Дарья Султанова, мать-одиночка, которая хотела свозить двоих детей летом на отдых. Чтобы стать партнером компании женщина взяла кредит в 450 тыс. тенге.

Вторая жертва мошенников Георгий Джукаев собирал деньги на покупку нового жилья для своей маленькой семьи - жены и младенца. Проценты Kairos показались ему заманчивыми, но в итоге он потерял 4500 долларов.

Жертвы предполагают, что завезти пирамиду в Казахстан могла Жанна Аугамбаева. Женщина раньше работала кредитным и риск-менеджером в крупных банках, а сейчас имеет самый высокий статус в реферальной системе пирамиды, и даже купила жилье в Норвегии.

"Вопреки всему что происходит вокруг компании, грязная ложь, заказные статьи и догадки диванных экспертов о том что Kairos Planet - финансовая пирамида, вера в компанию у меня никак не изменилось, так как я с самого начало разобрался в деятельности компании... С нами Успех Сегодня!", - пишет на своей странице в соцсетях Жанна.

До этого пирамида распространилась в Турции и Беларуси. В Турции дело по ней передали в прокуратуру, в Беларуси произвели арест восьми человек - там жертвами пирамиды стали 400 граждан. К слову, после ареста белорусских лидеров, казахстанские менеджеры заставили подписать арендодателей отказ от претензий.

Юристы советуют обманутым казахстанцам добиваться возбуждения уголовных дел по статьям "мошенничество" и "создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды".
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 10 )

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Димон (Посетители) Сегодня, 13:01
А кто слышал про фритаймкз, не помню торчат название shock ? Года 3 назад рассказывали одни знакомые за нее.

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
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trump (Посетители) Сегодня, 12:37
Недавно мне показывали буклет какой-то пирамиды, которая разводит лохов в Актау в настоящее время. Там всё начинается с безобидных 90 евро. Дальше- больше, шире и глубже.
 
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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 12:23
http://www.questrakz.com/ А вот пирамида помощнее-живёт и процветает!И народ прёт туда как буратины!
 
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master_kz (Посетители) Сегодня, 12:15
Цитата: Швейк
Талантище!

Ну да, только талант не разглядели немного, он же и показал суть того как начали долларом, кредитами и тд так же грабить, что можно более выгодно системой взаимопомощи "кредитовать" друг друга в обход всех банков, -)))

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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 master_kz (Посетители) Сегодня, 12:01
Цитата: Тина
неужели всеми известная МММ так никого и не научила?

МММ научила, хождение доллара и банкиров похуже МММ будет, тоже самое МММ-))

Цитата: erjan84
просто лежать ничего не делать и при этом получать доход...

Так работают все банки и барахолки типа купи-продай. Зарабатывают на кабале, не более того.

Я, не ослеп, Я, не оглох, Я б вышел вон, если бы смог. Но к ногам свинцовой гирей прах моих отцов, слишком долгим был в России урожай крестов.,
http://rusnod.ru/ http://kpe.ru/
 
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  • trump
  • erjan84
  • Ну Ну
 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:55
Тина,
Конечно, можно все списать на неинформированность людей в некоторых странах, но Мавроди после МММ сначала подобным образом обул Индию, а совсем недавно и Африку. Талантище! crazy
 
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 Тина (Посетители) Сегодня, 11:50
неужели всеми известная МММ так никого и не научила?

Землю крестьянам! Фабрики рабочим! А мне лексус и бусики)
 
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 QM (Посетители) Сегодня, 11:39
Вот и пришло время возбудить уголовное дело.Давно мне эта шарашкина контора не нравилась.
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 11:21
erjan84,
Дык, у нас на сайте висит реклама "Как не работать и зарабатывать". Че удивляемся-то? lol
 
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 erjan84 (Посетители) Сегодня, 10:52
Никогда не понимал когда люди хотят stena
просто лежать ничего не делать и при этом получать доход... так могут себе позволить единицы и при этом это очень умные талантливые люди.
 
 

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