Новая финансовая пирамида обещала казахстанцам бешеный доход

Новая финансовая пирамида Kairos Technologies Limited (KAIROSPlanet) распространилась на Украине, в Беларуси, Турции и дошла до Казахстана. Обманутыми оказались сотни человек, сообщает газета "Время"
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Кураторы компании обещали казахстанцам высокий доход за работающий 10 часов в сутки компьютер. Таким образом граждане якобы сдавали неиспользованную вычислительную мощность своего компьютера.
Чтобы стать партнером компании, человеку необходимо купить вступительный пакет ценой от 125 до 2 777 долларов - чем дороже пакет, тем выше проценты.
После этого на компьютер "партнера" устанавливается специальная программа, при этом он передает все личные данные в систему - копии паспорта, банковской карты, а также подписывают договор.
Согласно договору, арендодатель дает согласие на обработку компанией абсолютно всех своих данных, при этом компания имеет право распоряжаться полученной информацией - хранить, изменять, распространять и даже уничтожать. Компания имеет право следить за всей деятельностью человека.
Кроме того, ни одна из сторон, как указано в договоре, не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если оно является последствием форс-мажорных обстоятельств, а ими считаются не только природные катастрофы, пожар, наводнение и война, но и, как указано в договоре, распоряжения органов власти.
Обманутыми оказались, как минимум, 200 алматинцев. Все они вложили большие суммы, но проценты с аренды компьютера так и не получили.
"Надо либо говорить о компании только хорошее, либо нас удаляют из общего чата в WhatsApp - единственного источника информации о наших деньгах. Нельзя даже спрашивать, когда будут деньги, за предположение о том, что это финансовая пирамида, могли вообще заблокировать", - рассказала Дарья Султанова, мать-одиночка, которая хотела свозить двоих детей летом на отдых. Чтобы стать партнером компании женщина взяла кредит в 450 тыс. тенге.
Вторая жертва мошенников Георгий Джукаев собирал деньги на покупку нового жилья для своей маленькой семьи - жены и младенца. Проценты Kairos показались ему заманчивыми, но в итоге он потерял 4500 долларов.
Жертвы предполагают, что завезти пирамиду в Казахстан могла Жанна Аугамбаева. Женщина раньше работала кредитным и риск-менеджером в крупных банках, а сейчас имеет самый высокий статус в реферальной системе пирамиды, и даже купила жилье в Норвегии.
"Вопреки всему что происходит вокруг компании, грязная ложь, заказные статьи и догадки диванных экспертов о том что Kairos Planet - финансовая пирамида, вера в компанию у меня никак не изменилось, так как я с самого начало разобрался в деятельности компании... С нами Успех Сегодня!", - пишет на своей странице в соцсетях Жанна.
До этого пирамида распространилась в Турции и Беларуси. В Турции дело по ней передали в прокуратуру, в Беларуси произвели арест восьми человек - там жертвами пирамиды стали 400 граждан. К слову, после ареста белорусских лидеров, казахстанские менеджеры заставили подписать арендодателей отказ от претензий.
Юристы советуют обманутым казахстанцам добиваться возбуждения уголовных дел по статьям "мошенничество" и "создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамиды".