Мне не нужны "братишки" и киоски - новый директор Алматинского зоопарка

Публикация от Yerzhan Yerkinbayev (@yerkinbayev) Фев 15 2017 в 2:57 PST



Директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев ответил на обращения своих знакомых по поводу найма "братишек", установки донерных и "помощи" с тендерами, передает корреспондент Tengrinews.kz. Свой ответ он опубликовал в Instagram.Комментируя пост, он сообщил, что в последнее время ему поступает значительное количество обращений с различными просьбами из окружения. "Просят разместить ларек, донерную, кофейню на территории зоопарка или Медеу (ранее Еркинбаев возглавлял горнолыжный курорт "Шымбулак" - прим. автора). По трудоустройству много просьб. Причем обращаются по поводу братишек-сестренок с двумя высшими, которые супер ответственные и не могут устроиться, как будто у нас безработица. На самом деле это не так. Ощущение, как будто все знакомые стали строителями и им принципиально важно получить тендер на благоустройство или ремонт детсада, к примеру. Просят даже помочь получить номер на машину и даже звонят, когда их останавливают ГАИ. Я решил, что разом отвечу одним постом, и просьб поменьше станет", - сказал Еркинбаев."Все это простые вещи, которые сегодня очень легко даются, если документы в порядке у тебя. Но почему-то люди считают, что можно полениться не взять справку, но зато позвонить другу или другу друга и попросить его, чтобы он обеспечил исключение: это неправильно", - говорит он.Еркинбаев отметил, что не опасается прослыть "плохим человеком" среди знакомых. "Я "плохим человеком" не стану от того, что принципиально не занимаюсь и не хочу поддерживать эту культуру. Пускай те, кто так считают, не общаются со мной. Если есть хорошая идея для бизнеса, над ней надо хорошо поработать и оформить в правильном тоне, преподнести. Решить звонком - от этого надо отвыкать, надо жить по-современному. Моим настоящим друзьям сильно понравился этот пост. А другие не звонили. На самом деле, мои друзья после назначения связались со мной и предложили идеи о том, как улучшить условия проживания животных, реконструировать вольеры, сделать зоопарк более красивым к 80-летию, которое мы планируем провести летом. Но эти люди взамен ничего не просят, хотят помочь по-настоящему. Но есть еще категория людей, которые хотят отрезать кусок, поставить донерную, продавать сладкую вату. Это не всегда благоприятно влияет на жизнь животных", - пояснил директор зоопарка.По его словам, сейчас на территории зоопарка находится значительное количество различных ларьков, которые в данный момент не работают. "Я планирую от старых избавиться, которые не соответствуют санитарным и другим требования. К лету будет разработана единая концепция - единый стиль, по современным стандартам. Самое главное, чтобы это не портило жизнь животным", - сказал Еркинбаев. Он также отметил, что в зоопарке действует одно кафе на входе. "Оно будет работать, если собственник соберет все необходимые документы. Он много лет находится, всегда работал на удаленном расстоянии от экспозиций", - пояснил он.В целом планируется продолжать благоустройство зоопарка, реконструировать вольеры, приблизить условия содержания к современным, высоким требованиям. "Мы наполним водой пруд, осушенный в прошлом году. Построим и запустим новый аквариум с красивой коллекцией экзотических рыб. Все это планируется выполнить с участием друзей, бизнесменов, единомышленников, не нагружая городской бюджет", - заключил Еркинбаев.