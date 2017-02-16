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Мне не нужны "братишки" и киоски - новый директор Алматинского зоопарка

Просмотров:556 Опубликовано: Сегодня, 11:19
Мне не нужны "братишки" и киоски - новый директор Алматинского зоопарка
Фото из Instagram
Директор Алматинского зоопарка Ержан Еркинбаев ответил на обращения своих знакомых по поводу найма "братишек", установки донерных и "помощи" с тендерами, передает корреспондент Tengrinews.kz. Свой ответ он опубликовал в Instagram.



Комментируя пост, он сообщил, что в последнее время ему поступает значительное количество обращений с различными просьбами из окружения. "Просят разместить ларек, донерную, кофейню на территории зоопарка или Медеу (ранее Еркинбаев возглавлял горнолыжный курорт "Шымбулак" - прим. автора). По трудоустройству много просьб. Причем обращаются по поводу братишек-сестренок с двумя высшими, которые супер ответственные и не могут устроиться, как будто у нас безработица. На самом деле это не так. Ощущение, как будто все знакомые стали строителями и им принципиально важно получить тендер на благоустройство или ремонт детсада, к примеру. Просят даже помочь получить номер на машину и даже звонят, когда их останавливают ГАИ. Я решил, что разом отвечу одним постом, и просьб поменьше станет", - сказал Еркинбаев.

"Все это простые вещи, которые сегодня очень легко даются, если документы в порядке у тебя. Но почему-то люди считают, что можно полениться не взять справку, но зато позвонить другу или другу друга и попросить его, чтобы он обеспечил исключение: это неправильно", - говорит он.

Еркинбаев отметил, что не опасается прослыть "плохим человеком" среди знакомых. "Я "плохим человеком" не стану от того, что принципиально не занимаюсь и не хочу поддерживать эту культуру. Пускай те, кто так считают, не общаются со мной. Если есть хорошая идея для бизнеса, над ней надо хорошо поработать и оформить в правильном тоне, преподнести. Решить звонком - от этого надо отвыкать, надо жить по-современному. Моим настоящим друзьям сильно понравился этот пост. А другие не звонили. На самом деле, мои друзья после назначения связались со мной и предложили идеи о том, как улучшить условия проживания животных, реконструировать вольеры, сделать зоопарк более красивым к 80-летию, которое мы планируем провести летом. Но эти люди взамен ничего не просят, хотят помочь по-настоящему. Но есть еще категория людей, которые хотят отрезать кусок, поставить донерную, продавать сладкую вату. Это не всегда благоприятно влияет на жизнь животных", - пояснил директор зоопарка.

По его словам, сейчас на территории зоопарка находится значительное количество различных ларьков, которые в данный момент не работают. "Я планирую от старых избавиться, которые не соответствуют санитарным и другим требования. К лету будет разработана единая концепция - единый стиль, по современным стандартам. Самое главное, чтобы это не портило жизнь животным", - сказал Еркинбаев. Он также отметил, что в зоопарке действует одно кафе на входе. "Оно будет работать, если собственник соберет все необходимые документы. Он много лет находится, всегда работал на удаленном расстоянии от экспозиций", - пояснил он.

В целом планируется продолжать благоустройство зоопарка, реконструировать вольеры, приблизить условия содержания к современным, высоким требованиям. "Мы наполним водой пруд, осушенный в прошлом году. Построим и запустим новый аквариум с красивой коллекцией экзотических рыб. Все это планируется выполнить с участием друзей, бизнесменов, единомышленников, не нагружая городской бюджет", - заключил Еркинбаев.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 5 )

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aleksandr (Посетители) Сегодня, 13:27
Казахстан трудно представить без коррупции, взяток, баке, но думаю с таким человеком как Ержан, можно начать закладывать фундамент в борьбе с этой плесенью, именно с себя надо начать.
 
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trump (Посетители) Сегодня, 12:57
Қалайсын, Ержан? Бұл мен, Маке ғой. Жақында келемыз, братишкалармен. Ақшаны дайындал. blind
 
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  • Джулия
  • trump
  • aleksandr
 Skyler (Посетители) Сегодня, 12:33
Это Казахстан в чистом виде. Везде надо "урвать", "хапнуть", "поиметь лавандос". О каком развитии президент говорил в послании, если мы до сих пор живем в 90-х. Где вакансии на производства и в научно-технических областях, кругом одни продажи и малый бизнес низкоинтеллектуальный.
 
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  • trump
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 Джулия (Посетители) Сегодня, 12:33
applause applause applause Прям красавчик!!! Если бы у нас таких было больше и именно такие вот и так мыслящие сидели в акиматах и в других местах на руководящих должностях, то можно было бы смело говорить о реальном улучшении жизни в стране. А пока, как сказал полковник КНБмы на самом дне

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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  • Крадун
  • Джулия
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 DANTE (Посетители) Сегодня, 11:50
Мужик! bravo Жаль что таких принципиальных предпринимателей у нас мало.
 
 

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