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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Миллион евро обещают выплатить за оригинал Акта о независимости Литвы

Просмотров:202 Опубликовано: Сегодня, 11:46
Миллион евро обещают выплатить за оригинал Акта о независимости Литвы
Фото с сайта sputniknews.kz
О местонахождении Акта о независимости Латвии 1918 года ничего неизвестно уже более 70 лет

АСТАНА, 16 фев — Sputnik. За оригинал Акта о независимости Литвы, датирующийся 1918 годом, пообещали выплатить один миллион евро, сообщает Sputnik Литва.

Необычную акцию объявил концерн MG Baltic, целью которой является возвращение оригинала Акта о независимости Литвы, подписанного в 1918 году.

Человеку или группе лиц, которые передадут документ, и аутентичность которого будет подтверждена независимыми экспертами, концерн обязуется выплатить один миллион евро, а сам документ – безвозмездно передать государству.

"Если в течение более 70 лет никто не смог найти документ огромной исторической ценности, то, скорее всего, существует два варианта развития событий — или никто всерьез не занимался поисками, или Акт действительно исчез. В преддверии столетия восстановления независимости мы хотим поставить точку в этой затянувшейся истории. Я знаю, что есть, по меньшей мере, шесть различных вариантов потери документа и его местонахождения, поэтому очевидно, что к успешному нахождению документа могут привести не только знания, но и умение создать команду помощников, привлечь инвестиции и провести обучение. Предлагаемое вознаграждение, думаю, соответствует степени риска и возможным поисковым расходам", — сказал президент MG Baltic Дарюс Моцкус.

Сумма будет выплачен любому человеку, независимо от его национальности, гражданства и места жительства.

"Одна из вторичных целей инициативы — поощрять память, интерес к обстоятельствам восстановления независимости и осознание значимости этого события. Если инициатива будет способствовать обмену информацией для изучения новых фактов и их интерпретации — она будет успешной ", — сказал Моцкус.

К поиску приглашаются не только любители истории и профессионалы, но и азартные, любящие вызовы люди. MG Baltic — литовский концерн, объединяющий 63 компании из сфер розничной торговли, недвижимости, СМИ и индустрии.
Источник: Sputniknews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Швейк
 RRR (Посетители) Сегодня, 12:16
Трудно найти чёрную кошку в темной комнате. Особенно если Ее там нет...
 
 

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