Названа цена проезда по платным дорогам в Казахстане

Вице-министр по инвестициям и развитию РК Роман Скляр рассказал, сколько будет стоить проезд по платным дорогам в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"​С 2013 года у нас функционирует единственный платный участок - Астана - Щучинск, протяженность которого всего 217 километров. Тарифы, утвержденные там, составляют 1 тенге за 1 километр проезда для легкового автомобиля. На новых участках мы не планируем поднимать плату выше этой нормы. Альтернативные участки нашим законодательством не предусмотрены, поэтому строить альтернативную автомобильную дорогу мы не можем. Да и нет в этом необходимости. 1 тенге за 1 километр - мы полагаем, что это достаточно низкая стоимость, и она не ляжет бременем на автовладельцев. При этом данная автомобильная дорога будет содержаться по всем нормативам. Есть специальные исследования, которые проводили наши транспортники. Она показала, что экономия горюче-смазочных материалов, благодаря проезду по качественной платной дороге, тоже имеет свой эффект. Она гораздо выше той платы, которую мы планируем взимать", - сообщил Скляр в ходе пресс-конференции в Доме правительства.



Он напомнил, что к 2020 году планируется поэтапное внедрение системы взимания платы на 6 тысячах километрах автодорог республиканского значения, что позволит ежегодно собирать порядка 30 миллиардов тенге, в том числе в 2017 году на 700 километрах.



В 2017 году предусмотрено устройство системы взимания платы на участках Астана - Темиртау и Алматы - Капшагай за счет республиканского бюджета. А также на участке Алматы - Хоргос за счет займа Всемирного банка. Запуск системы в тестовом режиме планируется в ноябре текущего года.



В рамках реализации госпрограммы "Нурлы жол" в 2017 году работы будут вестись на 4,4 тысячи километрах дорог, где будут задействованы 100 тысяч рабочих. До конца года в эксплуатацию будет введено более 600 километров дорог. Будет полностью завершено строительство автодороги Бейнеу - Актау (в 2017 году - 230 километров) и Алматы - Талдыкурган (в 2017 году - 24 километров), также отдельных участков на автодорогах Астана - Павлодар (232 километра), Уральск - Каменка (50 километров), Актобе - Атырау (26 километров), обход перевала Кордай (40 километров).



Будут продолжены работы на семи переходящих проектах (Астана - Караганда, Центр - Восток, Бейнеу - Актау, Центр - Запад, Капшагай - Талдыкорган, Астана - Петропавловск и Уральск - Каменка).



За счет бюджетных средств начнется реализация восьми новых проектов общей протяженностью свыше 1 тысячи километров. Это проекты Бейнеу - Акжигит, Костанай - Денисовка, Щучинск - Зеренда, Осиновский перевал, Таскескен - Бахты, Ушарал - Достык, Юго-Запад обход Астаны, Калбатау - Майкапшагай.