WADA подтвердило отсутствие допинга у казахстанских биатлонистов

АСТАНА, 16 фев – Sputnik. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что казахстанские биатлонисты не употребляли допинг, сообщил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.
Чемпионат мира по биатлону проходит в австрийском Хохфильцене с 9 по 19 февраля. Накануне старта соревнований в гостиничных номерах сборной Казахстана были проведены обыски. Спортсменов заподозрили в употреблении допинга. Но допинг-пробы казахстанских биатлонистов дали отрицательный результат.
"Мы получили официальное подтверждение Всемирного антидопингового агентства (WADA) — допинг-пробы наших биатлонистов отрицательные! Как я и говорил ранее, ребята чисты!", — написал Мухамедиулы на своей странице в Facebook.
Обыск был проведен после сообщения очевидцев, которые видели выброшенную коробку с использованными одноразовыми шприцами и ампулами. Там же находились документы, по которым было установлено, что содержимое коробки принадлежало сборной Казахстана. Как заявляли в Минспорта, этот неприятный инцидент произошел по вине врача, который нарушил правила утилизации незапрещенных к применению медицинских препаратов.
"Я с самого начала нашей команде верил и, конечно, очень рад, что они не подвели. Повторюсь, что на будущее это всем нам серьезный, большой урок", — подчеркнул министр.
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