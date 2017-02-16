Казахстанцам могут разрешить назначать главврачей больниц

Минздрав предлагает наделить создаваемые при казахстанских медицинских учреждениях общественные советы правом назначать главных врачей. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Он отметил, что Минздрав проводит работу по развитию корпоративного управления в клиниках. "Чтобы в государственных предприятиях появились наблюдательные советы, куда входят представители общественности, которые могут видеть, каким образом составляется бюджет организации, как расходуются средства. Мы такую работу проводим, чтобы на всех уровнях, до районной больницы, представители общественных организаций, партий, профсоюзов в общественных советах были. Кроме того, мы разработали законопроект, в котором роль общественных советов повышается. Они могут теперь участвовать в назначении первых руководителей. Эти функции государство, акиматы должны отдать общественным советам, чтобы подотчетны были главврачи обществу. Это серьезно повлияет на качество медуслуг", - сказал Биртанов.



Он отметил, что также предлагается принять меры по повышению уровня зарплат медицинским работникам, направив сэкономленные на оптимизации работы клиник (в том числе исключении необоснованных расходов, более рациональном использовании средств) деньги на повышение зарплат врачей.



"Если мы не будем вкладывать в медсестер и врачей, они теряют мотивацию, это законы рынка. Они выходят из клиник, уходят в частный сектор или вообще из медицины. Мы должны поменять систему управления в самих больницах. Мы видим много необоснованных расходов, нерациональное использование средств. Экономия должна направляться в заработную плату. Для этого мы должны больницам дать такое право. Сегодня мы переводим многие клиники в предприятия на праве хозяйственного ведения. Они имеют право устанавливать зарплату врачей. В госклинике зарплату устанавливает правительство и она одинаковая для всех. Но бывает, что есть, скажем, два врача с одинаковым стажем, опытом, но один делает в 10 раз больше операций. Здесь мы должны дать возможность коллективам, руководству клиники справедливо оплачивать работу", - сказал министр.



Биртанов отметил, что в целом на систему здравоохранения расходуется 12-13 процентов общего бюджета.