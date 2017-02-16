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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В Казахстане планируют снизить цены на услуги стоматологов

Просмотров:388 Опубликовано: Сегодня, 14:23
В Казахстане планируют снизить цены на услуги стоматологов
Фото с сайта siol.net
Минздрав РК к осени 2017 года разработает законопроект, предусматривающий ценовое регулирование в отраслях медицины, не охваченных гарантированным объемом бесплатной медпомощи, в том числе и стоматологии. Об этом сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов в ходе неформальной встречи со СМИ в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Он отметил, что это делается в целях удешевления медицинских услуг. "Глава государства Нурсултан Назарбаев дал нам поручение в интересах граждан, чтобы мы разработали нормативную базу для обеспечения ценового регулирования вне ГОБМП, там где люди сами покупают медикаменты, изделия медицинского назначения. У нас наработки есть, мы должны с бизнесом обсудить, соответствующий законопроект будет разработан к осени. Это позволит снизить затраты на многие виды услуг", - сказал министр.

Он также сообщил, что планируется разрешить врачам открывать частные практики на уровне индивидуального предпринимательства. "В прошлом году мы сделали минимум для медицинской организации 6 000 прикрепленного населения. По сути, три врача общей практики могут как юрлицо, как поликлиника работать. Сейчас мы может быть даже и уйдем, сделаем до индивидуального предпринимателя. Если врач общей практики хочет в своем подъезде сидеть, как в крупных городах, пожалуйста, прикрепите, в среднем 2 000 человек. У нас есть подушевой норматив, 1 024 тенге на человека в среднем. Этот принцип будет сохраняться. Если врач хочет сидеть в непосредственной близости на первых этажах зданий, чтобы не ехать в поликлинику, стоять в очереди, можно будет широкий выбор обеспечить, чтобы врачи так могли работать", - сказал Биртанов.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pandora (Посетители) Сегодня, 15:56
trump,
последнее предложение.. crazy что сказал...?
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 15:44
Ну не идиотизм ли huh ?!
По хорошему,снизить цены можно только развитием конкуренции. Вы настройте государственных стоматологий и сделайте там цены ниже чем в частных и тогда частники цены сами снижать начнут chih

Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает…
silaЗададим жару толстопузым!
 
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  • Pandora
 trump (Посетители) Сегодня, 14:34
В прошлом году мы сделали минимум для медицинской организации 6 000 прикрепленного населения. По сути, три врача общей практики могут как юрлицо, как поликлиника работать. Сейчас мы может быть даже и уйдем, сделаем до индивидуального предпринимателя. Если врач общей практики хочет в своем подъезде сидеть, как в крупных городах, пожалуйста, прикрепите, в среднем 2 000 человек. У нас есть подушевой норматив, 1 024 тенге на человека в среднем. Этот принцип будет сохраняться. Если врач хочет сидеть в непосредственной близости на первых этажах зданий, чтобы не ехать в поликлинику, стоять в очереди, можно будет широкий выбор обеспечить, чтобы врачи так могли работать", - сказал Биртанов.

Министр какой-то косноязычный. Отпустите цены в свободное плавание, как у вас принято.
 
 

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