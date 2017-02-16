Участник смертельного ДТП в Алматы перепутал пешехода с собакой - ДВД

Полиция Алматы задержала участника смертельного ДТП, в ночь на 16 февраля скрывшегося с места происшествия, которое произошло в Ауэзовском районе, передает корреспондент Tenginews.kz со ссылкой на местную полицейскую службу ДВД города.



Напомним, инцидент произошел по улице Саина около полуночи. По словам водителя автомобиля Skoda, он двигался по Саина в северном направлении. В этот момент на дорогу выбежал молодой мужчина. Водитель не успел остановиться и сбил пешехода. После этого, как утверждает водитель Skoda, мужчину переехал другой автомобиль, Toyota Camry, под управлением неустановленного водителя, который скрылся с места ДТП.



Как сообщили в полиции, оперативно была сформирована опергруппа по осуществлению розыскных мероприятий, и личность сбежавшего водителя удалось установить практически сразу. Им оказался житель Жетысуского района Алматы, 1969 года рождения.



"В момент нашего визита по месту жительства мужчина был дома. Он пояснил, что все это время был уверен в том, что ночью на Саина он сбил собаку. Сейчас сотрудниками нашего подразделения водитель Toyota Camry для проведения дальнейших процессуальных действий передан коллегам из Управления дознания", - рассказал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.



В свою очередь руководитель Управления дознания ДВД города Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов сообщил, что по данному факту в отделе по расследованию дорожно-транспортных происшествий начато досудебное расследование по признакам следующих составов преступления: часть 3 статья 345 УК РК - ДТП со смертельным исходом, а также 347 УК РК - оставление места ДТП.



В рамках производства будет назначен ряд соответствующих экспертиз.