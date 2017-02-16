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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Рост цен на бензин связан с увеличением количества автомобилей - Минэнерго

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Рост цен на бензин связан с увеличением количества автомобилей - Минэнерго
Фото Турар Казангапов©
Рост цен на бензин связан с увеличением количества автомобилей. Об этом заявили в Министерстве энергетики Казахстана, передает Tengrinews.kz.

"Во-первых, мы видим очень существенный рост потребления нефтепродуктов в Казахстане. Мы вчера проводили круглый стол, где была презентация. И увидели, что потребление вызвано значительным ростом легкового автотранспорта. Если в 2001 году у нас был зарегистрирован 1 миллион 58 тысяч автомобилей, то в 2016 году цифра достигла 3 миллионов 924 тысяч авто. Соответственно потребление выросло по сравнению с 2001 годом с 3 миллионов 590 тысяч до 8 миллионов 775 тысяч – практически в 2,5 раза", - сказал вице-министр энергетики Асет Магауов в ходе брифинга в СЦК.

Производство бензина в этот период, как отметил вице-министр, выросло с 1 миллиона 536 тысяч тонн до 2 миллионов 900 тысяч тонн. Производство дизельного топлива изменилось с 2 миллионов 200 тысяч до 4 миллионов 100 тысяч тонн.

"Рост производства не закрывает нашу импортозависимость. Мы на данный момент порядка 30 процентов бензина и 15 процентов дизельного топлива экспортируем из Российской Федерации. Ценовая политика у нас выстраивается таким образом, чтобы обеспечить импорт необходимых объемов ГСМ в Казахстан, соответственно экономическая политика должна создавать условия для импорта", - отметил Магауов.

По его словам, в 2016 году, когда в Казахстане было жесткое регулирование топлива, до августа цена составляла 99 тенге за литр, но в июне-июле объемы импорта практически обнулились. "У нас пошло стремительно снижение на нефтебазах топлива и в преддверии уборочной кампании нужно было предпринимать срочные меры, и правительство решило уйти от регулирования цен. Цены выросли до 30 процентов, а именно до 135 тенге за литр, и благодаря этим мерам мы импортировали 60 тысяч тонн топлива, в сентябре 120 тысяч тонн, то есть дефицит был привален", - заключил вице-министр энергетики.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • alixah
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:01
очередной маразм правительства
 
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 alexg (Посетители) Сегодня, 17:31
Машин больше, следовательно налогов в казну больше, больше рабочих мест, опять же эти люди платят больше налогов и т.д. И т.п. Но логику докладчиков простым людям не понять.
 
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  • ДухLess
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  • zhanino
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:16
А на картошку из-за того, что стало больше едоков crazy
 
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  • Bladexxx
  • busurman
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 Критик SS (Посетители) Сегодня, 17:04
допустим машин стало больше, и что теперь нужно поднимать цены, чтоб люди не могли заправляться или меньше заправлялись, в чем логика?
 
 

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