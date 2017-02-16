На жительницу Костанайской области подали в суд за комментарий в "Одноклассниках"

В Костанайской области женщина заплатит пять тысяч тенге за клевету в социальной сети "Одноклассники", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.



Как следует из материалов дела, жительница Житикары обратилась в суд о привлечении к уголовной ответственности 26-летней девушки и взыскании с нее суммы в размере 100 тысяч тенге за причиненный моральный вред.



Заявительница рассказала, что, зайдя на свою персональную страницу в социальной сети "Одноклассники", в группе "Объявления Житикара" она обнаружила публичную запись: "Никогда не обращаться, Олеся и Иван - аферисты". На нее и откликнулась 26-летняя комментаторша, написав комментарий следующего содержания: "Полностью поддерживаю автора. Олеся Морозова и Иван Оскарбеков (он судимый наркоман, украл у меня 40 000 тенге, не сделав ремонта) обещает расправой… будьте бдительны!!!"



"Между тем в суде сожитель заявительницы подтвердил, что действительно получил от Б. 40 тысяч тенге за ремонт в ее квартире. Но считает, что свои обязательства по договору он выполнил в полном объеме, а потому требования Б. о возврате ей этой суммы являются необоснованными. При этом девушка не была знакома с частным обвинителем, а на почве личной неприязни к ее сожителю внесла заведомо ложный письменный комментарий, под которым другие лица проставили "класс", - сообщили в пресс-службе суда.



По мнению заявительницы, гражданка Б. распространила в Интернете заведомо ложные сведения о ней как об аферистке. Данным поступком опорочены честь и достоинство потерпевшей, подорвана ее репутация.



Гражданка Б. публично в зале судебного заседания принесла свои извинения потерпевшей.



"Суд, учтя и изучив все обстоятельства дела, признал гражданку Б. виновной в совершении уголовного правонарушения, но на основании части 1 статьи 65 УК РК освободил ее от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Исковые требования потерпевшей М. суд удовлетворил частично. В пользу потерпевшей с гражданки Б. взыскана сумма в размере пяти тысяч тенге морального вреда", - говорится в информации суда.



Приговор в законную силу не вступил.