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На жительницу Костанайской области подали в суд за комментарий в "Одноклассниках"

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:57
На жительницу Костанайской области подали в суд за комментарий в "Одноклассниках"
Иллюстративное фото
В Костанайской области женщина заплатит пять тысяч тенге за клевету в социальной сети "Одноклассники", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Как следует из материалов дела, жительница Житикары обратилась в суд о привлечении к уголовной ответственности 26-летней девушки и взыскании с нее суммы в размере 100 тысяч тенге за причиненный моральный вред.

Заявительница рассказала, что, зайдя на свою персональную страницу в социальной сети "Одноклассники", в группе "Объявления Житикара" она обнаружила публичную запись: "Никогда не обращаться, Олеся и Иван - аферисты". На нее и откликнулась 26-летняя комментаторша, написав комментарий следующего содержания: "Полностью поддерживаю автора. Олеся Морозова и Иван Оскарбеков (он судимый наркоман, украл у меня 40 000 тенге, не сделав ремонта) обещает расправой… будьте бдительны!!!"

"Между тем в суде сожитель заявительницы подтвердил, что действительно получил от Б. 40 тысяч тенге за ремонт в ее квартире. Но считает, что свои обязательства по договору он выполнил в полном объеме, а потому требования Б. о возврате ей этой суммы являются необоснованными. При этом девушка не была знакома с частным обвинителем, а на почве личной неприязни к ее сожителю внесла заведомо ложный письменный комментарий, под которым другие лица проставили "класс", - сообщили в пресс-службе суда.

По мнению заявительницы, гражданка Б. распространила в Интернете заведомо ложные сведения о ней как об аферистке. Данным поступком опорочены честь и достоинство потерпевшей, подорвана ее репутация.

Гражданка Б. публично в зале судебного заседания принесла свои извинения потерпевшей.

"Суд, учтя и изучив все обстоятельства дела, признал гражданку Б. виновной в совершении уголовного правонарушения, но на основании части 1 статьи 65 УК РК освободил ее от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Исковые требования потерпевшей М. суд удовлетворил частично. В пользу потерпевшей с гражданки Б. взыскана сумма в размере пяти тысяч тенге морального вреда", - говорится в информации суда.

Приговор в законную силу не вступил.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Кум (Посетители) Сегодня, 20:03
Старые дуры и климакс= ОК.
 
 

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