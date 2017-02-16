Канат Бозумбаев: Chevron временно отказалась от всех своих проектов ради Тенгиза

Компания Chevron временно отказалась от всех своих планов, чтобы реализовать проект будущего расширения (ПБР) на Тенгизе. Об этом в ходе коллегии по итогам года сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Today.kz.



Он сообщил, что от ТШО ожидают выполнения его обязательств по местному содержанию в 32 процента по проекту будущего расширения.



"Очень важно для страны, чтобы 37 миллиардов, которые вкладывают партнеры ТШО, вошли в одну форточку и не вышли в другую. То есть форточку надо закрыть на время. 12 миллиардов и более должны остаться в этой комнате, которая Казахстаном называется. И я к концу месяца просил бы вас эту стратегию предоставить, чтобы мы вместе могли ее обсудить", - сказал Бозумбаев.



Он также отметил, что ПБР ТШО является одним из самых больших проектов в мире, который будет реализован в ближайшие три года, при этом подчеркнув, что: "компания Chevron остановила свои проекты по всему миру, реализуя только проект на Тенгизе".



Ранее на коллегии Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан готов наладить экспорт и транзит газа в Китай.



Кроме того, он отметил, что уровень газификации в стране составляет 46,3 процента.



По информации министра, в 2017 году казахстанские нефтеперерабатывающие заводы произведут три миллиона тонн бензина.