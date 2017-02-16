Менеджер «Мегафона» заявил о связи создателей «групп смерти» с украинскими националистами

За созданием суицидальных пабликов в одной из социальных сетей стоят люди, связанные с украинскими националистами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил за заседании Общественной палаты менеджер по интернет-маркетингу «Мегафона» Антон Елизаров. Он уточнил, что пришел к такому выводу, проведя собственное расследование и пообщавшись с несколькими создателями таких групп. «Много аккаунтов, которые я встречал в рамках этой истории, связаны с украинским национализмом», — заявил Елизаров.
В ноябре администратору одной из групп суицидальной тематики в социальной сети «ВКонтакте» Филиппу Будейкину предъявили обвинения по статье «Доведение до самоубийства». 21-летнего Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис, который он использовал при общении в сети, обвиняют в подстрекательстве подростков к совершению суицида. Он был задержан 16 ноября.
Проверять социальные сети на предмет суицидальных пабликов Следственный комитет начал в мае 2016 года. Поводом стала публикация «Новой газеты», посвященная «группам смерти», — сообществам «ВКонтакте», где подростков, по мнению автора статьи, убеждают в необходимости покончить с собой.
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