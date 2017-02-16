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Менеджер «Мегафона» заявил о связи создателей «групп смерти» с украинскими националистами

Просмотров:4 Опубликовано: Сегодня, 21:52
Менеджер «Мегафона» заявил о связи создателей «групп смерти» с украинскими националистами
© Fotolia/ fantom_rd
За созданием суицидальных пабликов в одной из социальных сетей стоят люди, связанные с украинскими националистами. Об этом, как передает РИА Новости, заявил за заседании Общественной палаты менеджер по интернет-маркетингу «Мегафона» Антон Елизаров.
Он уточнил, что пришел к такому выводу, проведя собственное расследование и пообщавшись с несколькими создателями таких групп. «Много аккаунтов, которые я встречал в рамках этой истории, связаны с украинским национализмом», — заявил Елизаров.

В ноябре администратору одной из групп суицидальной тематики в социальной сети «ВКонтакте» Филиппу Будейкину предъявили обвинения по статье «Доведение до самоубийства». 21-летнего Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис, который он использовал при общении в сети, обвиняют в подстрекательстве подростков к совершению суицида. Он был задержан 16 ноября.

Проверять социальные сети на предмет суицидальных пабликов Следственный комитет начал в мае 2016 года. Поводом стала публикация «Новой газеты», посвященная «группам смерти», — сообществам «ВКонтакте», где подростков, по мнению автора статьи, убеждают в необходимости покончить с собой.
Источник: Дождь
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Комментарии ( 3 )

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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 22:26
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  • Mestnyi
  • Хорк - Юсуи
 Валерий_М (Посетители) Сегодня, 22:19
Хорк - Юсуи,
**

Активистам Майдана надо запретить на 10 лет выезд с Украины. Пусть живут в стране, которую они создали. crazy
 
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Хорк - Юсуи (Посетители) Сегодня, 22:06
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