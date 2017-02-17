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В Костанае банкиры посмеялись над 87-летней вдовой ветерана - СМИ

Просмотров:677 Опубликовано: Сегодня, 08:51
В Костанае банкиры посмеялись над 87-летней вдовой ветерана - СМИ
© youtube.com
Сотрудники филиала крупного банка в Костанае посмеялись над малограмотностью 87-летней вдовы ветерана войны, труженицей тыла. Об этом в сообществе "Костанай. Отзывы о заведениях" в соцсети "ВКонтакте" рассказала жительница областного центра Айгуль Кабыкова, сообщает Qostanay.TV.

"Здравствуйте, опубликуйте пожалуйста нашу жалобу на Народный банк. Это вообще безобразие и ужас. Сегодня мы с бабушкой, ей 87 лет хотели забрать карточку заменную, так как у старой карточки закончился срок. Она лежит у них готовая. Карточка для получений пенсии. Менеджеры нас отправили сразу к начальнику отдела так как бабушка плохо расписалась. Бабушке сказали расписаться, она раз 5-6 расписывалась в кабинете начальника. Она же не виновата,что возраст и что она плохо видит и не может писать. Во время расписывания над ней смеялись особенно начальник отдела... Мы сидели у нее в кабинете. Муж сфотографировал ее табличку, она вызвала охранника и тот в грубой форме указал удалить. Потом нас выгнали с кабинета начальника, хотя мы ждали нотариуса. Сама начальник сказала чтобы вызвали нотариуса, потому что бабушка не может расписываться. Охранник сразу спрятал пейджек. Бабушка ВЕТЕРАН ВОЙНЫ. Ей стало плохо поднялось давление за 180. Мы вызвали скорую. Охранник сказал нам, кто виноват что она не училась в школе во время войны. Менеджеры сразу за смеялись..." - говорится в тексте жалобы (орфография и пунктуация в основном сохранены).

В Костанае банкиры посмеялись над 87-летней вдовой ветерана - СМИ

Айгуль Кабыкова. © vk.com


Пользователи отреагировали на пост возмущенными комментариями. А вскоре поступил ответ и от сотрудников головного офиса банка. "Добрый вечер! Приносим свои искренние извинения за неудобства, доставленные при обслуживании. Данное обращение принято в работу. Мы обязательно проведем анализ!" - пообещали в финансовом учреждении.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 14 )

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FL (Посетители) Сегодня, 11:00
Минимум уволить всю эту мPазь
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 11:00
Масқара. Осы бәнктің әкімшілігін және күзетшіні қатал жауапқа тарту қажет. Басқаша болмайды...
Неге, кінәлі адамдардың есімдері жоқ...
 
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aktaulada (Посетители) Сегодня, 10:51
Прежде чем, смеяться над пожилыми , подумайте о своих родителях. Людей надо уважать тем более старшее поколение, Охранник-ты некомпетентная обезьяна!

Айгуль Кабыкова. © vk.com ты МОЛОДЕЦ!
 
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DANTE (Посетители) Сегодня, 09:57
Вот вам и "народный банк"
 
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  • Ingul
  • ДухLess
 trump (Посетители) Сегодня, 09:52
Мы обязательно проведем анализ!" - пообещали в финансовом учреждении.

Это оскал дикого капитализма. Анализ не имеет смысла, эти зверьки понимают только боль. Всё на рефлексах.
 
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  • trump
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 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 09:44
априори в охранники умные люди не идут!
 
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 Tima1104 (Посетители) Сегодня, 09:42
Как таких на работу принимают, почему с ними не работают в плане как необходимо работать с клиентами. Ржут там толпой. Растрелять kill
 
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 Normal (Посетители) Сегодня, 09:32
Охранник сам безмозгов!!! Большего жизнь не дала!!! Свиньи!!!
 
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 09:30
Какой мерой меряете, такой и отмерят вам. Бог - не Ерошка, видит немножко (с)
 
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 keyzet (Посетители) Сегодня, 09:18
Охранник сказал нам, кто виноват что она не училась в школе во время войны.


Кто виноват, что охранник не остался пятном на занавеске?
 
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