В Костанае банкиры посмеялись над 87-летней вдовой ветерана - СМИ

Айгуль Кабыкова. © vk.com

Сотрудники филиала крупного банка в Костанае посмеялись над малограмотностью 87-летней вдовы ветерана войны, труженицей тыла. Об этом в сообществе "Костанай. Отзывы о заведениях" в соцсети "ВКонтакте" рассказала жительница областного центра Айгуль Кабыкова, сообщает Qostanay.TV."Здравствуйте, опубликуйте пожалуйста нашу жалобу на Народный банк. Это вообще безобразие и ужас. Сегодня мы с бабушкой, ей 87 лет хотели забрать карточку заменную, так как у старой карточки закончился срок. Она лежит у них готовая. Карточка для получений пенсии. Менеджеры нас отправили сразу к начальнику отдела так как бабушка плохо расписалась. Бабушке сказали расписаться, она раз 5-6 расписывалась в кабинете начальника. Она же не виновата,что возраст и что она плохо видит и не может писать. Во время расписывания над ней смеялись особенно начальник отдела... Мы сидели у нее в кабинете. Муж сфотографировал ее табличку, она вызвала охранника и тот в грубой форме указал удалить. Потом нас выгнали с кабинета начальника, хотя мы ждали нотариуса. Сама начальник сказала чтобы вызвали нотариуса, потому что бабушка не может расписываться. Охранник сразу спрятал пейджек. Бабушка ВЕТЕРАН ВОЙНЫ. Ей стало плохо поднялось давление за 180. Мы вызвали скорую. Охранник сказал нам, кто виноват что она не училась в школе во время войны. Менеджеры сразу за смеялись..." - говорится в тексте жалобы (орфография и пунктуация в основном сохранены).Пользователи отреагировали на пост возмущенными комментариями. А вскоре поступил ответ и от сотрудников головного офиса банка. "Добрый вечер! Приносим свои искренние извинения за неудобства, доставленные при обслуживании. Данное обращение принято в работу. Мы обязательно проведем анализ!" - пообещали в финансовом учреждении.