В соцсетях гадают, зачем в аэропорту Алматы постелили ковры, на которые нельзя наступать

В зале ожидания Международного аэропорта Алматы постелили ковры. И попросили на них не наступать. Об этом на своей странице в Facebook рассказал астанчанин Евгений Переверзев, передает NUR.KZ.Мужчину крайне удивило, что на постеленных на полу коврах красуются предупредительные таблички «Не наступать». Он опубликовал фото увиденного в соцсети. Пользователи тут же принялись гадать о том, для чего предназначены ковры.«Это ковры самолеты. У Эйр Астаны пополнение в авиапарке. Летают только весной и летом и только в южной части земного полушария», - пошутил один из них.Другая версия, более приземленная, - ковры постелили для желающих читать намаз. Однако некоторым все же показалось странным расположение их в зале ожидания. Кроме того, мусульмане, читающие намаз, всегда носят с собой специальные молитвенные коврики.Получить комментарий у администрации Международного аэропорта Алматы о назначении этих ковров не удалось, поскольку телефон пресс-службы организации не отвечает.