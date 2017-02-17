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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В соцсетях гадают, зачем в аэропорту Алматы постелили ковры, на которые нельзя наступать

Просмотров:239 Опубликовано: Сегодня, 09:48
В соцсетях гадают, зачем в аэропорту Алматы постелили ковры, на которые нельзя наступать
Скриншот со страницы facebook.com/evgeni.pereverzev
В зале ожидания Международного аэропорта Алматы постелили ковры. И попросили на них не наступать. Об этом на своей странице в Facebook рассказал астанчанин Евгений Переверзев, передает NUR.KZ.

Мужчину крайне удивило, что на постеленных на полу коврах красуются предупредительные таблички «Не наступать». Он опубликовал фото увиденного в соцсети. Пользователи тут же принялись гадать о том, для чего предназначены ковры.

«Это ковры самолеты. У Эйр Астаны пополнение в авиапарке. Летают только весной и летом и только в южной части земного полушария», - пошутил один из них.

В соцсетях гадают, зачем в аэропорту Алматы постелили ковры, на которые нельзя наступать


Другая версия, более приземленная, - ковры постелили для желающих читать намаз. Однако некоторым все же показалось странным расположение их в зале ожидания. Кроме того, мусульмане, читающие намаз, всегда носят с собой специальные молитвенные коврики.

Получить комментарий у администрации Международного аэропорта Алматы о назначении этих ковров не удалось, поскольку телефон пресс-службы организации не отвечает.
Источник: Nur.kz
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Комментарии ( 4 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:56
да просто директор компании постирал ковры, вот теперь на сушку оставил! обычное явление в стране!
 
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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 10:55
Бұл кілемдер, осы әуежай бастығының енесінің кілемдері. Мақтанғысы келгендері ғой...
 
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dvd.mo (Посетители) Сегодня, 10:54
Для намаза.
 
-1
  • Куаныш Атшыбай
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  • ДухLess
 trump (Посетители) Сегодня, 09:59
Для высоких астанинских гостей постелили. Ждут.. При совке такой дурости не видел. Всё пришло с "независимостью".
 
 

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