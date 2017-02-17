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Работающие за границей казахстанцы тоже должны платить за медстрахование в РК - Минздрав

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:34
Работающие за границей казахстанцы тоже должны платить за медстрахование в РК - Минздрав
Фото Марат Абилов©
Граждане Казахстана, которые работают за рубежом, также несут обязанность по выплатам в Фонд обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахского национального медицинского университета имени Асфендиярова. Об этом министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил в ходе встречи с медицинской общественностью Алматы, прошедшей в вузе.

Он подчеркнул важность понятия солидарной ответственности за здоровье и обеспечения практически стопроцентного участия казахстанцев в системе. "Система является обязательной для всех граждан Казахстана. Мы ввели норму, что даже граждане Казахстана, которые работают за рубежом, несут обязанность по выплате в Фонд. Если они возвращаются, то у них даже долги накапливаются, они должны погашать. Независимо от того, где ты работаешь, ты гражданин Казахстана, ты вносишь деньги в Фонд. Здоровые платят за больных. Те, кто в данный момент нуждаются, они будут пользоваться средствами Фонда. Это первый принцип - всеобщая солидарность и обязательность", - сказал Биртанов.

Он отметил, что вопрос солидарности охватывает не только сферу здравоохранения. Так, по его словам, от ряда граждан звучали заявления о том, чтобы взносы платили только работающие официально граждане. При этом, по словам главы минздрава, неплательщики взносов могут столкнуться с тем, что им придется платить полную сумму за медицинские услуги в частных и государственных организациях, что может оказаться дорогим для граждан. "Это вопрос в целом участия населения в экономике, развитии государства. Сегодня эти люди не вносят в наш бюджет, но при этом пользуются всеми услугами - гарантированный объем бесплатной медицинской помощи, образование, охрана, порядок и так далее. В целом это концептуальный вопрос: насколько это справедливо. Те причины, которые привели нас к созданию Фонда, они в том числе подразумевают солидарность", - сказал министр.

При этом было подчеркнуто, что не планируется до 2020 года вводить административные штрафы в отношении казахстанцев, которые не уплачивают взносы. Технически, как сообщила глава Фонда ОСМС Елена Бахмутова, оплата будет проходить через НАО "Правительство для граждан", которое будет перечислять средства на специальный счет Фонда в Нацбанке. "Все данные будут передаваться Комитету государственных доходов, который будет обязательно осуществлять администрирование взносов, а также наложение штрафов и применения мер воздействия в отношении работодателей, не осуществляющих удержание взносов у работников и не производящих оплату взносов. Что касается неактивного населения, то для них не установлен режим штрафов", - сказала она.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 10:55
короче пора сваливать с этой страны!!
 
 

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