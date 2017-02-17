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Досрочно возвращать водительские права после лишения предлагает казахстанский адвокат

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:07
Досрочно возвращать водительские права после лишения предлагает казахстанский адвокат
tengrinews.kz
Досрочно возвращать водительские права после лишения предлагает казахстанский адвокат, передает корреспондент Tengrinews.kz. Адвокат из Атырау Айдос Ибраимов считает, что нужно изучить данный вопрос и ввести институт досрочного освобождения от административного наказания по лишению специальных прав, в том числе водительских прав на управление транспортными средствами.

"Многие лишенные прав автомобилисты хоть раз задумывались о том, можно ли вернуть лишенные водительские права досрочно. Это достаточно интересный вопрос. Ко мне тоже обращались люди. К сожалению, мы не смогли помочь. Данная мера своевременна, актуальна, гуманна и справедлива! Парадокс в том, что настоящие преступники, осужденные по уголовным статьям, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, а безобидные "лишенцы" вынуждены ходить пешком до конца срока и не могут досрочно вернуть лишенные водительские права", - говорит адвокат.

Подобное положение дел Ибраимов считает несправедливым.
"Согласно статье 79 Уголовного кодекса РК, лицо, освобожденное от наказания, а также осужденное за совершение уголовного проступка, признается не имеющим судимости. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, за исключением ограничений, установленных назначенным пожизненно дополнительным видом наказания", - приводит нормы законодательства адвокат.
Вместе с тем законодательство Республики Казахстан об административных правонарушениях, в отличие от уголовного законодательства, не предусматривает оснований досрочного освобождения наказания и досрочного возврата водительских прав.

"Сама идея состоит в том, что если за уголовное преступление люди могут получить условно-досрочное освобождение после отбывания половины срока, то за административные проступки человек также может иметь возможность досрочно вернуть лишенные водительские права. Если человек осознал, что он неправильно себя вел, и его действия имели угрозу для других участников движения, то после истечения половины срока либо определенного срока наказания надо предусмотреть, что по решению суда ему могут вернуть права. Возможно, в будущем, водители, лишенные прав за пьяное вождение, тоже смогут вернуть их досрочно. Сейчас такая мера была бы не понята обществом и несвоевременна, но можно проанализировать динамику того, что происходит на дороге", - отмечает Айдос Ибраимов.
Он предполагает, что ускорить возврат прав смогут те автолюбители, которые в период лишения полностью или частично возместили вред, причиненный их противоправными наказаниями. Также они должны раскаяться и не совершать других правонарушений. А тем, кто был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, либо за совершение ДТП в состоянии опьянения, вернуть водительское удостоверение могут только после представления нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем, считает юрист.
Источник: Tengrinews.kz
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