Досрочно возвращать водительские права после лишения предлагает казахстанский адвокат, передает корреспондент Tengrinews.kz. Адвокат из Атырау Айдос Ибраимов считает, что нужно изучить данный вопрос и ввести институт досрочного освобождения от административного наказания по лишению специальных прав, в том числе водительских прав на управление транспортными средствами.



"Многие лишенные прав автомобилисты хоть раз задумывались о том, можно ли вернуть лишенные водительские права досрочно. Это достаточно интересный вопрос. Ко мне тоже обращались люди. К сожалению, мы не смогли помочь. Данная мера своевременна, актуальна, гуманна и справедлива! Парадокс в том, что настоящие преступники, осужденные по уголовным статьям, могут рассчитывать на условно-досрочное освобождение, а безобидные "лишенцы" вынуждены ходить пешком до конца срока и не могут досрочно вернуть лишенные водительские права", - говорит адвокат.



Подобное положение дел Ибраимов считает несправедливым.

"Согласно статье 79 Уголовного кодекса РК, лицо, освобожденное от наказания, а также осужденное за совершение уголовного проступка, признается не имеющим судимости. Если осужденный после отбытия наказания вел себя безупречно, то по его ходатайству суд может снять с него судимость до истечения срока погашения судимости. Погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью, за исключением ограничений, установленных назначенным пожизненно дополнительным видом наказания", - приводит нормы законодательства адвокат.

Вместе с тем законодательство Республики Казахстан об административных правонарушениях, в отличие от уголовного законодательства, не предусматривает оснований досрочного освобождения наказания и досрочного возврата водительских прав.



"Сама идея состоит в том, что если за уголовное преступление люди могут получить условно-досрочное освобождение после отбывания половины срока, то за административные проступки человек также может иметь возможность досрочно вернуть лишенные водительские права. Если человек осознал, что он неправильно себя вел, и его действия имели угрозу для других участников движения, то после истечения половины срока либо определенного срока наказания надо предусмотреть, что по решению суда ему могут вернуть права. Возможно, в будущем, водители, лишенные прав за пьяное вождение, тоже смогут вернуть их досрочно. Сейчас такая мера была бы не понята обществом и несвоевременна, но можно проанализировать динамику того, что происходит на дороге", - отмечает Айдос Ибраимов.

Он предполагает, что ускорить возврат прав смогут те автолюбители, которые в период лишения полностью или частично возместили вред, причиненный их противоправными наказаниями. Также они должны раскаяться и не совершать других правонарушений. А тем, кто был лишен права управления за вождение в нетрезвом виде, отказ от прохождения медицинского освидетельствования, либо за совершение ДТП в состоянии опьянения, вернуть водительское удостоверение могут только после представления нового медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению автомобилем, считает юрист.