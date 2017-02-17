В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге

В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали предложение по увеличению штрафа до 11 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее такое наказание предложили ввести для нарушителей, применивших насилие в отношении представителя власти.



Как рассказал официальный представитель ведомства Алмас Садубаев, за последние годы число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти имеют тенденцию роста. Если в 2014 году было возбуждено свыше 300 таких дел, то в 2015 году - 500, в прошлом году - около 600 уголовных дел.



"В этой связи, для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса РК путем увеличения размера штрафа с 2 000 до 5 000 МРП (с 4,5 миллиона до 11,5 миллиона тенге) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести. Данная поправка исходит из норм законодательства, статья 41 Уголовного кодекса предусматривает за преступления штраф в пределах от 500 до 10 000 МРП", - написал он на своей странице в Facebook.



Садубаев добавил, что размер штрафа устанавливается судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения. По его словам, ранее был изучен мировой опыт, и это общепринятая практика.



"Сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств. Для объективности и полноты картины МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления и что полицейские превысили свои должностные обязанности", - заключил Садубаев.



Ранее спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин назвал штрафы, предлагаемые МВД, "умопомрачительными". "Конечно, жизнь, здоровье сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать. Но само по себе повышение штрафов это не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности. Коллеги, Глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А что мы получаем на деле? Вы предлагаете в законопроекте ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров - 11 миллионов. Недавно были встречи депутатов в регионах и, кстати, очень много у граждан вопросов, связанных с соразмерностью штрафов по всем видам. А мы здесь заведомо загоняем под невыполнимый штраф, ну как 11 миллионов. Не выполняет - сразу же лишаем свободы, увеличиваем тюремное население, а говорим о том, что нужно гуманизировать, декриминализировать статьи, а на деле что получается. Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более, она идет в разрез с поручениями Президента. Я думаю, что надо пересмотреть эту поправку и привести ее в полное соответствие до второго чтения, в противном случае ее принимать нельзя", - сказал Нигматулин.