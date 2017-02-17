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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге

Просмотров:354 Опубликовано: Сегодня, 12:08
В МВД РК высказались о предложении увеличить штраф до 11 миллионов тенге
Фото с сайта idrive.kz
В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали предложение по увеличению штрафа до 11 миллионов тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Ранее такое наказание предложили ввести для нарушителей, применивших насилие в отношении представителя власти.

Как рассказал официальный представитель ведомства Алмас Садубаев, за последние годы число возбужденных уголовных дел по фактам применения насилия в отношении представителя власти имеют тенденцию роста. Если в 2014 году было возбуждено свыше 300 таких дел, то в 2015 году - 500, в прошлом году - около 600 уголовных дел.

"В этой связи, для повышения охраны жизни и здоровья всех сотрудников государственных органов предложено ужесточить наказание по части 1 статьи 380 Уголовного кодекса РК путем увеличения размера штрафа с 2 000 до 5 000 МРП (с 4,5 миллиона до 11,5 миллиона тенге) и лишения свободы с 2 до 5 лет, тем самым отнеся его к категории преступлений средней тяжести. Данная поправка исходит из норм законодательства, статья 41 Уголовного кодекса предусматривает за преступления штраф в пределах от 500 до 10 000 МРП", - написал он на своей странице в Facebook.

Садубаев добавил, что размер штрафа устанавливается судом с учетом тяжести совершенного уголовного правонарушения. По его словам, ранее был изучен мировой опыт, и это общепринятая практика.

"Сотрудник правоохранительного органа, призванного обеспечивать безопасность граждан, должен быть защищен от преступных посягательств. Для объективности и полноты картины МВД принимаются меры по обеспечению всех сотрудников наружных служб переносными регистраторами. Тогда никто из задержанных нарушителей не сможет утверждать, что он не совершал преступления и что полицейские превысили свои должностные обязанности", - заключил Садубаев.

Ранее спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин назвал штрафы, предлагаемые МВД, "умопомрачительными". "Конечно, жизнь, здоровье сотрудников правоохранительных органов необходимо защищать. Но само по себе повышение штрафов это не есть гарантия, что будет снижение уровня преступности. Коллеги, Глава государства ставит задачу смягчения наказания за уголовные проступки небольшой и средней тяжести. А что мы получаем на деле? Вы предлагаете в законопроекте ужесточить штрафы и увеличить их, извиняюсь, до умопомрачительных размеров - 11 миллионов. Недавно были встречи депутатов в регионах и, кстати, очень много у граждан вопросов, связанных с соразмерностью штрафов по всем видам. А мы здесь заведомо загоняем под невыполнимый штраф, ну как 11 миллионов. Не выполняет - сразу же лишаем свободы, увеличиваем тюремное население, а говорим о том, что нужно гуманизировать, декриминализировать статьи, а на деле что получается. Поэтому с этой поправкой мы не можем согласиться, тем более, она идет в разрез с поручениями Президента. Я думаю, что надо пересмотреть эту поправку и привести ее в полное соответствие до второго чтения, в противном случае ее принимать нельзя", - сказал Нигматулин.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 18 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:37
Маңғыстау аумағының үлкендігі соншалық, бір қоқысты көміп тастайтын жер жетерлік. Қала маңында қаншама қоқыс алаңдары бар, шүкір...
 
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  • Mestnyi
  • kolek
 Кум (Посетители) Сегодня, 14:18
Mestnyi,
Воробей,
Сейчас еду и напротив алатау две патрульные стоят и рубят вовсю.
 
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  • Кум
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:15
Цитата: Воробей
напишите министру про стоянку машин в городе? Можно ли считать эти места стационарным постом?

будет время - напишу.
Хотя думаю ответа или не будет, или придумает сказку очередную
 
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  • Кум
  • kolek
 Воробей (Посетители) Сегодня, 14:13
Цитата: Mestnyi
ние...

напишите министру про стоянку машин в городе? Можно ли считать эти места стационарным постом?
 
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  • kolek
  • Краснов
  • Сергей Владимиров
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:10
Пы.Сы.

Помните, ментовской рапид, который на тротуаре стоял в 12ом микрорайоне?
Второй раз уже задаю вопрос министру МВД в его блоге, с просьбой рассказать, был ли оштрафован водитель машины. Тупо полный игнор, ответа нет.
Вот таких надо наказывать на миллионы, а они крышуют друг друга, на уровне министров.
 
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  • Сергей Владимиров
 ЁмоЁ (Посетители) Сегодня, 14:09
что уж там, введут- косо посмотрел в их сторону, посягнул на честь!?- стрельнут на поражение...
 
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  • kolek
  • Кум
  • Сергей Владимиров
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 14:04
А че так мало? Давайте сразу пару миллиардов....
Типа если бы штраф был не 4,5 ляма, а 11, то в прошлом году вахаб, который пострелял ментов в Алматы, испугался непосильного штрафа и не стал бы нападать на ментов?
Идиотизм. В очередной раз антинародный закон пытаются пропихнуть.

Просто "небожители" понимают, что терпение народа не безгранично и продолжая душить народ, пытаются обезопасить себя и тех, кто их охраняет (ментов) от этого самого народа.....
Типа если посмеешь поднять руку на их охранника, то автоматом становишься должен до конца жизни, чтобы у других подобные мысли не возникали.....
 
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  • kolek
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  • Сергей Владимиров
 trump (Посетители) Сегодня, 13:55
ОбывателЬ,
Бороться с коррупцией нужно начинать с школ, колледжей и ВУЗов именно оттуда начинаются расти метастазы этой болезни которым больны все органы власти в нашей стране.

В школы, колледжи и ВУЗы эта беда привнесена с самого верха. Может, нужно сделать пересадку тухлой головы, чтобы не духанула вся рыбья тушка?
 
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  • trump
  • бася
  • Краснов
  • Сергей Владимиров
 kolek (Посетители) Сегодня, 13:43
Если взять исторические факты, то после давления на народ со стороны государства вспыхивали беспорядки, так вот мы и идем к этому. а реально легче просто убить чем платить 11 лямов. легкий расчет:получишь ЗП, коммуналка, еда, иные расходы ну в общем сэкономить можно от 20 до 40 тысяч тенге. если мне влепят такой штраф то я буду платить 275 месяцев это более 22 лет, а за убийство дадут около 25, можно попробовать скосить срок ну примерно от 10 до 15 лет, при том что там кормят бесплатно и жилье.
Так вот вывод зачем я буду идти на штраф если мне не выгодно. нет (человека) нет проблем.
 
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  • trump
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  • Кум
  • Сергей Владимиров
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 13:40
Цитата: trump
В ментуру сегодня идут с целью наживы, а не для защиты трудового народа от жулья. Жулье нынче- сами менты.

Чтоб поступить в полицейскую академию в Алматы, нужно 5 штук зеленых. И это только чтоб поступить. О каких честных правоохранительных органах после этого можно говорить? Бороться с коррупцией нужно начинать с школ, колледжей и ВУЗов именно оттуда начинаются расти метастазы этой болезни которым больны все органы власти в нашей стране.
Болезни от которой может умереть независимость нашей страны, а значит и перестанут существовать и казахи.
Борьба с коррупцией должна стать национальной идеей, мы должны мы обязаны её искоренить. Иначе нам как нации и как государству не бывать, нас просто в один прекрасный день продадут манкурты сидящие во власти.
 
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