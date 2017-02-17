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"Присмотрите за ней месяц, потом заберу": Пенсионеры обнаружили у дверей годовалую девочку

Просмотров:196 Опубликовано: Сегодня, 12:43
"Присмотрите за ней месяц, потом заберу": Пенсионеры обнаружили у дверей годовалую девочку
Фото с сайта vladnews.ru
Жители одного из сел в Меркенском районе нашли у ворот своего дома годовалую девочку, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.

Девочку пожилая супружеская пара обнаружила ночью 15 февраля 2017 года. После этого 70-летний пенсионер позвонил в полицию. Прибыв на место, сотрудники полиции увидели годовалую девочку, которая отвечала на их вопросы и откликалась на имя Зере.

Со слов пожилой женщины, на тот момент она, услышав плач ребенка, вышла во двор. Тех, кто оставил ребенка, женщина не заметила. Также рядом с ребенком находился пакет с вещами и записка: "Ее зовут Зере. Ей год и три месяца. Если присмотрите за ней месяц, я потом ее заберу".

Полицейские просмотрели камеры наружного видеонаблюдения, установленные в магазине напротив дома, и установили женщину азиатской национальности, примерно 30-35 лет, которая несла ребенка. Сотрудниками отдела криминальной полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемой. Девочка доставлена в детское отделение Центральной районной больницы села Мерке. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. Здоровью девочки ничего не угрожает.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 119 Уголовного Кодекса РК "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние". Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит штраф до 100 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам до 120 часов, либо арестом до 45 суток.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Куаныш Атшыбай (Посетители) Сегодня, 14:42
Хатта бір ай бақсаңыз, қайтып келіп қызды алып кетемін деген жазулары болды ғой. Қарт адамдар осыны пайдаланып, тәжірибе жүргізіп қарау қажет еді. Қызды бір ай бағып, анасының келетінін немесе келмейтінін тексеру үшін... look
 
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бася (Посетители) Сегодня, 13:18
не продала,не в помойку выкинула ,зачем её искать и судить?смысл?
просто девочку отдать на удочерение,желающих много найдётся..
 
 

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