"Присмотрите за ней месяц, потом заберу": Пенсионеры обнаружили у дверей годовалую девочку

Жители одного из сел в Меркенском районе нашли у ворот своего дома годовалую девочку, сообщает корреспондент Тengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Жамбылской области.
Девочку пожилая супружеская пара обнаружила ночью 15 февраля 2017 года. После этого 70-летний пенсионер позвонил в полицию. Прибыв на место, сотрудники полиции увидели годовалую девочку, которая отвечала на их вопросы и откликалась на имя Зере.
Со слов пожилой женщины, на тот момент она, услышав плач ребенка, вышла во двор. Тех, кто оставил ребенка, женщина не заметила. Также рядом с ребенком находился пакет с вещами и записка: "Ее зовут Зере. Ей год и три месяца. Если присмотрите за ней месяц, я потом ее заберу".
Полицейские просмотрели камеры наружного видеонаблюдения, установленные в магазине напротив дома, и установили женщину азиатской национальности, примерно 30-35 лет, которая несла ребенка. Сотрудниками отдела криминальной полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемой. Девочка доставлена в детское отделение Центральной районной больницы села Мерке. В настоящее время она находится под наблюдением врачей. Здоровью девочки ничего не угрожает.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 119 Уголовного Кодекса РК "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, в случаях, если виновный был обязан заботиться об этом лице либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние". Если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит штраф до 100 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам до 120 часов, либо арестом до 45 суток.
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