Адвокаты Бишимбаева выступили с обращением

"В последнее время средства массовой информации активно распространяют материалы, которые касаются расследования в отношении Бишимбаева Куандыка Валихановича. Поводом для данного обращения стали публикации, которые носят обвинительный характер. Однако хотелось бы подчеркнуть, что данное уголовное дело находится лишь в стадии расследования, идет досудебное производство. Согласно уголовному кодексу РК (статья 19), лицо подлежит уголовной ответственности только за те деяния, в отношении которых установлена его вина. В Конституции (статья 77) нашей страны закреплено, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда", - говорится в обращении.
"Мы подчеркиваем, что никто не может быть признан виновным в каком-либо деянии, пока его вина не установлена судом. (...) Считаем необходимым довести до сведения о недопустимости распространения подобных сведений в отношении Бишимбаева Куандыка Валихановича по делам, по которым не окончено расследование, и они не рассмотрены судом. Руководствуясь 25 статьей закона Республики Казахстан "О средствах массовой информации", согласно которой распространение не соответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, влечет ответственность, предусмотренную законодательством, мы бы хотели обратиться ко всем СМИ с просьбой воздержаться от подобного рода обвинительных материалов и отказаться от громких заголовков в отношении нашего подзащитного. Мы просим не забывать о том, что в данных публикациях речь идет о судьбе человека", - подчеркнули адвокаты.
"Мы не можем раскрывать детали дела, которое расследуется в отношении нашего подзащитного, и отвечать на громкие публикации контраргументами, но вся информация со стороны защиты будет предоставлена в установленном законом порядке. Мы надеемся на благополучный исход и на объективное, справедливое, беспристрастное рассмотрение дела в отношении нашего подзащитного", - говорится в сообщении от адвокатов Куандыка Бишимбаева.
Напомним, о задержании бывшего министра стало известно 10 января 2017 года. Куандык Бишимбаев был водворен в ИВС ДВД Астаны. Позже в Нацбюро по противодействую коррупции обвинили Бишимбаева в хищении 1 миллиарда тенге.
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