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Вахтовики пожаловались на отсутствие условий на станции Доссор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Вахтовики пожаловались на отсутствие условий на станции Доссор
Фото instagram.com/zello_atyrau
Вахтовики из Актобе пожаловались на отсутствие условий на станции Доссор, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Ежедневно с 5.00 до 8.00 они по три часа ждут на этой станции поезд, на котором едут на работу. Столько же времени уходит на ожидания вечером. При этом на вокзале станции, по словам рабочих, отсутствуют элементарные условия. Люди сидят и лежат буквально на холодном полу по три часа.

"В дни перевахтовки количество людей достигает 100-200 человек. Сегодня стоим 50-60 человек. Сидячих мест на 10-12 человек. Остальные стоя ожидаем поезд. Отсутствует отопление. На вокале холодно. Здесь даже нет туалета", - рассказали рабочие на странице zello_atyrau в Instagram. Люди обратились к акимату Актобе и Атырау с просьбой принять меры для создания условий.

Вахтовики пожаловались на отсутствие условий на станции Доссор

Фото instagram.com/zello_atyrau


Аким Макатского района Атырауской области Бериккали Сарсенгалиев рассказал корреспонденту Tengrinews.kz, что о проблеме станции известна, так как люди уже обращались к властям с этим вопросом. "Действительно, помещение вокзала нуждается в капитальном ремонте, там нет перрона и туалета. Я сам там был, все видел. Помещение находится на балансе АО "НК "КТЖ". Аким поручил заняться эти вопросом областному подразделению компании. Было направлено письмо. Они собираются делать капремонт", - подтвердил он.

В пресс-службе филиала АО "НК "ҚТЖ" пояснили, что здание построено в 1966 году. Отопление в нем газовое и из-за изношенности сетей водопровод отключен. Поток пассажиров составляет в среднем в сутки 50-60 человек. Для их удобства количество посадочных мест увеличено до 40.

"В настоящее время АО "НК "ҚТЖ" - Дирекция магистральной сети составляет перечень вокзалов, в которых необходимо провести капитальный ремонт. В рамках него будут заменены инженерные коммуникации, отремонтирована кровля, заменены входные группы, окна, дверные проемы. Планируется провести реконструкцию пассажирских платформ и созданы условия для безбарьерного доступа инвалидов. После утверждения перечня, в который войдет вокзал Доссор, ремонтные работы планируется провести в 2018-2019 годах", - сообщили в пресс-службе Нацкомпании.

"Мы, конечно же знаем о состоянии данного вокзала. Но так как на балансе Национального железнодорожного перевозчика данный вокзал находится только с 2015 года (прежде он принадлежал акимату), мы не могли ранее на не проводить работы. Сейчас мы заложили его в перечень вокзалов, требующих ремонт. Работы будут направлены на повышение комфортности обслуживания населения. Вход, переходы, зоны ожидания, санитарно-бытовые помещения, кассы - все эти места будут оборудованы в соответствии со сводом правил о доступности зданий и сооружений для граждан и лиц с ограниченными возможностями, а также согласно строительным нормам и правилам, - отметил директор Департамента вокзального хозяйства филиала АО "НК "ҚТЖ" - Дирекция магистральной сети Жубан Корпебае.
Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • kolek
  • Краснов
 trump (Посетители) Сегодня, 14:23
Нынешняя система власти и строй не заинтересованы в улучшении качества вашей жизни, дорогие вахтовики. Поаккуратней с этим, сейчас вам могут предъявить несанкционированный сход и угрозу общественному порядку. Берите с собой толстые корпешки.
 
 

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