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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Павлодарские полицейские спасли детей, подставившись под КамАЗ

Просмотров:285 Опубликовано: Сегодня, 15:41
Павлодарские полицейские спасли детей, подставившись под КамАЗ
Кадр видео
На трассе в Павлодарской области КамАЗ вылетел на встречную полосу, где ехал автобус с детьми. Спасая детей, под большегруз подставились сотрудники полиции.

Автобус с юными спортсменами ехал из Баянаульского района в Павлодар. Общественный транспорт сопровождала патрульная машина полицейских, которая позже спасла жизнь пассажирам автобуса.

"На встречную полосу выехал КамАЗ, который мог врезаться в пассажирский автобус. Впереди ехавшая машина полицейских смогла вовремя отреагировать и принять весь удар на себя, чтобы грузовик не задел автобус, в котором были дети. За рулём патрульной машины находился сотрудник ОВД Баянаульского района Мурат Нурсеитов и его коллега – Баянбек Жунусов", – сообщили в пресс-службе Павлодарской области.

По данным пресс-службы полицейского ведомства, сотрудник ОВД Мурат Нурсеитов, который находился за рулём машины госпитализирован в больницу. О его состоянии временно не сообщается. Второму сотруднику полиции Баянбеку Жунусову была оказана первая медицинская помощь, серьёзных травм страж порядка не получил.

Что касается пассажиров автобуса, то никто из них не пострадал. Дети ехали в Павлодар, чтобы принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам.

Похожая авария с участием детей-спортсменов произошла в августе 2016 года в Мангистауской области. Дети ехали на железно-дорожный вокзал, чтобы поехать на республиканские соревнования по дзюдо. По дороге на вокзал машина с детьми столкнулась с иномаркой, которая выехала на встречную полосу. В результате страшного ДТП водитель автомобиля Lada Largus и 13-летний мальчик погибли на месте. Спустя несколько дней в реанимации скончался ещё один подросток.



Источник: INFORMBURO
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Комментарии ( 2 )

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 kolek (Посетители) Сегодня, 16:05
Mestnyi,
не то что большинство bravo
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:59
Если полицейский осознанно шел на таран КамАЗу рискуя жизнью, чтобы защитить детей, то он реально заслуживает уважения!
Вот таким должен быть настоящий мент!
 
 

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