Ургант пошутил над «заблудившимся» вертолетом в Актюбинской области

Телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале посмеялся над пилотами военного вертолета, севшего на трассе Актобе-Шымкент, сообщает ИА «NewTimes.kz».Иван Ургант с юмором прокомментировал кадры.«Мы думали, как прокомментировать, но нас опередила пресс-служба Министерства обороны Казахстана. Это же знаменитый казахстанский военный метод опроса. Когда идёт бой, садится вертолёт, выбегает мужик и говорит: «Ребята, стоп! Метод опроса! Где ваш штаб? Там? Спасибо!», и улетает. В число методов, на которых держатся многие вещи в казахстанских ВВС, входят метод орла и решки, метод внутреннего голоса и метод принятия решения просмотром сна с четверга на пятницу», – пошутил над пилотами Ургант.Напомним, вертолет министерства обороны РК приземлился недалеко от поселка Карабутак в Актюбинской области. На кадрах видно, как выходит мужчина, что-то спрашивает у водителя грузовика и снова садится в кабину вертолёта. После этого вертолет улетает. После этого слышно, как один водитель рассказывает другому, что пилоты «заблудились» и спросили дорогу на Актюбинск.«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи», ― прокомментировали в оборонном ведомстве.