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Ургант пошутил над «заблудившимся» вертолетом в Актюбинской области

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Ургант пошутил над «заблудившимся» вертолетом в Актюбинской области
Кадр из видео / YouTube
Телеведущий Иван Ургант в своей программе на Первом канале посмеялся над пилотами военного вертолета, севшего на трассе Актобе-Шымкент, сообщает ИА «NewTimes.kz».

Иван Ургант с юмором прокомментировал кадры.

«Мы думали, как прокомментировать, но нас опередила пресс-служба Министерства обороны Казахстана. Это же знаменитый казахстанский военный метод опроса. Когда идёт бой, садится вертолёт, выбегает мужик и говорит: «Ребята, стоп! Метод опроса! Где ваш штаб? Там? Спасибо!», и улетает. В число методов, на которых держатся многие вещи в казахстанских ВВС, входят метод орла и решки, метод внутреннего голоса и метод принятия решения просмотром сна с четверга на пятницу», – пошутил над пилотами Ургант.



Напомним, вертолет министерства обороны РК приземлился недалеко от поселка Карабутак в Актюбинской области. На кадрах видно, как выходит мужчина, что-то спрашивает у водителя грузовика и снова садится в кабину вертолёта. После этого вертолет улетает. После этого слышно, как один водитель рассказывает другому, что пилоты «заблудились» и спросили дорогу на Актюбинск.

«Вертолет Ми-8МТ ВВС ВС РК выполнял учебно-боевую задачу, в ходе которой отрабатывал вопросы восстановления визуальной ориентировки, в том числе методом опроса. Экипаж произвел учебную посадку на автомобильную дорогу, уточнил местонахождение ближайших населенных пунктов, произвел взлет и завершил выполнение задачи», ― прокомментировали в оборонном ведомстве.
Источник: NewTimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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взрослый (Посетители) Сегодня, 17:37
Нет. Надо было ххерачить на понтах в неизвесную сторону. Пока керосин не кончится. А потом долбануться на какой нибудь поселок.Причем на российской стороне. Нормальное решение при отсутствии ориентиров и неисправности средств навигации.К тому же выполнено профессионально.
А то что в ведомстве ответили что это тренировки- молодчаги! Могут, когда захотят, "отбрить" метко applause

Люди, будьте адекватны!
 
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tolk (Посетители) Сегодня, 17:12
Наши военные от наших гаишников не далеко ушли! Невероятно-неожиданные отмазки придумывают. Надо создать КВН команду.
 
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Кум (Посетители) Сегодня, 17:10
Ваня конечно шутник и шоумен тут всё понятно, но зачем шутить неумело ведомству.
 
 

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